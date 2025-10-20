利率下行周期金融債表現佳！00986B 開募　「1萬元入手價」存債神隊友

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲美元，美金，鈔票，紙鈔，金錢，錢，貨幣。（圖／pixabay）

▲根據統計，美國投資等級公司債中，權重最高是金融業。（示意圖／pixabay）

記者錢雅慧／台北報導

聯準會（Fed）9月重啟降息循環，代表全球進入新一輪的貨幣寬鬆周期，在利率下行的趨勢中，資產品質佳又能兼顧收益的金融投等債料持續吸引資金配置，為協助投資人掌握此一趨勢，富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金（富蘭克林金融債10+、00986B）預計10月20日展開募集，11月掛牌上市，成為投資人存債神隊友。

00986B基金經理人洪慧珊表示，隨著降息啟動，債券價格的上漲空間已經打開。金融債受到青睞，除受惠於利率下降帶來的價格推升外，其安全性更是關鍵。

根據統計，美國投資等級公司債中，權重最高是金融業，佔比達31%，平均違約率也非常低，從S&P報告顯示，金融債的平均違約率僅0.61%，低於產業之平均1.50%。

富蘭克林華美投信,金融債,00986B,基金,ETF（圖／富蘭克林華美投信整理）

▲資料來源:1981-2024年，S&P。

金融債更是債市常勝軍，在利率波動環境中展現出「跌時抗跌、漲時領漲」的優勢，無論在升息或降息周期都相對表現較佳。

富蘭克林華美投信,金融債,00986B,基金,ETF（圖／富蘭克林華美投信整理）

▲資料來源:ICE Data Indices, LLC、Bloomberg;富蘭克林華美投信整理

從上圖可以看出，在2022-2023年升息期間，金融債的跌幅為-10.85%，明顯優於長天期美債的 -21.79%和長天期投等債的-10.89%，也優於新興債的-12.76%。

在2023~2025年降息期間，金融債更是表現突出，報酬率達13.65%，大幅領先其他債券類別。相較之下，長天期美債僅有-4.58%的負報酬，長天期投等債為8.88%，新興債為7.40%。

金融債受市場資金青睞，金融債ETF更是投資人現金流好幫手，即將展開募集的富蘭克林金融債10+（00986B），追蹤「ICE TPEx 10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數」，號稱為「金融債升級版」，排除區域性銀行，專注於成熟市場金融龍頭發行債券，降低潛在風險外，採月配息，也有收益平準金制度，預計11月掛牌上市，明（2026）年1月中首次評價 ，預計 2月初首次除息， 3月即可享有息值入袋。

