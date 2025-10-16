台積電夜盤叩關1500元！法說會今登場　台指期夜盤創新高

▲台積電。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）15日第3季訂單優於預期，激勵台積電收盤前半小時攻上1465元新天價。美股台積電ADR（TSM）表現同樣不俗，加上聯準會降息預期、台積電今天召開法說會等利多，台積電夜盤一度叩關1500元。台指期夜盤也再創新高。

《路透社》報導，ASML公布2025 年第3季度訂單量達到 54 億歐元（約合 62.7 億美元），而根據研究機構 Visible Alpha 的數據，分析師普遍預期為 53.6 億歐元，顯見ASML公布訂單量優於市場預期。加上台積電即將在今天召開法說會、降息預期等利多，激勵台積電15日尾盤一舉拉升至1465元。

美股台積電ADR（TSM）14日表現也不錯，美股盤前漲幅一度將近5％，台積電期貨夜盤也從1495元開出，面對1500元大關只剩最後一步。不過隨著美股開盤，台積電ADR開高走低震盪，最後漲2.96％、收307.71美元；台積電期貨則收在1475元。

▲台指期夜盤。（圖／翻攝Yahoo財經）

另外，台指期夜盤以27329點、上漲40點開出，並一度衝至27545點，再創歷史新高，15日晚間9點20分左右，夜盤指數一度爬升到27500點、漲211點左右。終場台指期夜盤漲189點、收27478點。