退休後月領10萬！　小姐姐私房配置曝光

▲財經主播、基金小姐姐詹璇依表示，面對市場亂流，選擇多重資產基金相對安心。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

市場充滿高度不確定性，如何投資最安心？基金小姐姐詹璇依教戰，平衡型基金是基本款，多重資產基金則是升級2.0版，抱著這類基金「穩穩賺、睡得好」，甚至在股債雙跌的震盪市場中，也能享受月月配息的現金流，穩中求勝。

「多重資產基金穩健抗震、月配息等優勢，是我享受被動收入的永動機。」詹璇依形容多重資產是「平衡型基金2.0進化版」，投資小白或懶人都能安心抱，「變動太激烈時，比起All in抄底，我認為保守避險更重要。」她進一步說到，「穩健未必有絕佳報酬率，但穩健能走更長遠的路。」

詹璇依透露自己有100萬元的資金部位，投入平衡型基金和多重資產基金，「多重資產基金採『月配息』機制，我每月從多重資產基金部位領息約6,000元，用它當金雞母，再以息養股，滾入股票型基金，變成自動加碼系統，基金養基金。」

10年前開啟存基金之路，詹璇依獲利再滾入平衡型基金或多重資產基金，成為她的退休金帳戶，「有賺要贖回，獲利入袋再滾入投資，存退休金不需要多複雜的工具。」詹璇依用平衡型基金+多重資產基金當做安全墊，讓攻守標的完美分工，「這樣我晚上才睡得著覺。」她說。

她笑說自己老派，就是愛買基金，而多重資產組合基金能夠順應景氣脈動，靈活配置隨勢而動，是現階段「進可攻退可守」的投資策略。

詹璇依解釋，以她設定的退休目標月領10萬元現金，扣掉勞保勞退可領2.5萬元，需補足7.5萬元的缺口，「若用4％回推要存到2,250萬元（7.5萬×12個月/4％），但我用平衡型基金+多重資產基金的年化配息率6％計算，只要準備1,500萬元（7.5萬×12個月/6％），這樣一來，退休金籌措便可少3成。」

以10月27日開始募集的中信策略優利多重資產基金為例，配置的被動式掩護性買權ETF（Covered-call ETF），不同於傳統股債產品，債息、股利及資本利得對總體經濟、利率環境變化相對敏感，適合想追求現金流又想降低資產波動的投資人。

值得一提的是，該基金的掩護性買權部位高達40％為業界最高；事實上，以標普500掩護性買權指數與標普500指數比較，前者報酬率、波動度表現都較佳。

儘管市場大漲時，掩護性買權指數上漲爆發力受限，但在股市下跌或盤整之際，掩護性買盤策略的投資報酬高於純股票策略，且這類基金的月配息能力穩定；經理人羅世明補充，該基金同時配置債券與高息股，適合想要多元化投資組合，或一次囊括全球趨勢收益資產的投資人。

配置「被動式掩護性買權ETF」降波動、兼顧收益

註：資料區間2015/06/30-2025/06/30 資料來源：Bloomberg



