效率前緣選股法！　財金博士圖解避開「傻子股票」

▲段昌文認為投資不是賭博，與其花90%精力追求10%報酬，不如專注於長期穩健的資產成長。

財金博士段昌文用3招精準篩出好股，長抱10年以上，「投資不是賭博，與其花90％精力追求10%報酬，不如專注於長期穩健增長。」他認為，過度分散和頻繁進出市場，反而讓投資變成折磨，因此段昌文研發一套嚴謹的「效率煉金術」，持股控制在10檔以內，創造出每年300萬元的被動收入。

「我們不需要用投資組合來分散風險，而是長期持有1家績優股，好公司就能讓你賺錢，例如比爾蓋茲的微軟、巴菲特的波克夏、郭台銘的鴻海等都是。」段昌文強調，投資不是賭博，與其花90%精力追求10%報酬，不如專注於長期穩健的資產成長，「千萬不要到處聽明牌，彷彿要買進台股上市櫃1,600檔股票。」

段昌文一語道破多數投資人的盲點。他認為，一般上班族並非全職交易員，過度分散與頻繁換股，只會稀釋報酬並增加管理成本，偏離了「賺錢是為了過更好生活」的本意。

1、效率前緣，畫出投資聖杯地圖

段昌文將學術理論完美應用於實戰，其核心正是「效率前緣」選股法。他建議，以台灣50指數成分股作為初選池，因為這些已是市場上的龍頭企業，體質相對穩健。

「把每檔股票的『風險』（年化標準差）和『預期報酬率』畫在座標圖上，就會形成一個三角形分布。」段昌文解釋，位於這條「效率前緣」曲線上的標的，代表在同等風險下能提供最高報酬，或在同等報酬下承擔最低風險。而落在圖形右下角的，則是高風險、低報酬的「傻子股票」，應極力避開。

他以自身持股為例，廣達就長期位於效率前緣的左上方，屬於「低風險、中高報酬」的優質標的，是他核心持股之一。這套方法將抽象的「感覺」轉化為具體的「座標」，幫助投資人做出理性決策。

2、夏普值排序，懶人招式精準打擊

對於覺得繪製效率前緣太過複雜的投資人，段昌文提供了更簡易的進階篩選法：夏普值排序法。「夏普值就是投資的『性價比』指標。」他生動地比喻：「它計算的是『每承擔一單位風險，能換來多少超額報酬』。」夏普值越高，代表這筆投資越划算。

實戰操作上，他建議直接從台灣50成分股中，挑選夏普值排名前10的個股。「這份名單，就是當前市場上經過驗證、『風險調整後報酬率』最有效率的頂尖標的群。」這個方法與效率前緣精神一脈相承，是將理論化為行動的快捷鍵。

3、抱緊賺錢公司

篩出標的後，要評估該公司是否賺錢，「巴菲特投資的第一準則是不要賠錢（Never lose money），所以我們要投資會賺錢的優秀公司。」段昌文教戰，企業創立的首要目的是永續經營，而只有賺錢的公司才有本錢永續經營，因為它能讓公司明天比今天更值錢，股價才會成長。

「盈餘決定一檔股票的命運，買進哪一檔公司之前，要先看它的盈餘和盈餘成長率。」段昌文統計台灣50指數成分股公司12年期間的經營表現及股票回報發現，12年來每年都賺錢的公司，股價平均年漲幅達10.36％，其中，市場對於連賺8年的公司反應最熱烈，平均年漲幅有45.65％；反觀連虧4年的公司則是跌跌不休，平均股價漲幅來到負的38.89％。



