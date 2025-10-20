MEPC未通過「IMO淨零框架」　航運溫室氣體減排時程將延宕

▲MEPC未通過「IMO淨零框架」。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

國際海事組織(IMO)本月14日至17日在倫敦總部召開海洋環境保護委員會第二次特別會議(MEPC ES/2)，聚焦是否正式採納通過今年4月MEPC83會議上所批准的IMO淨零框架(IMO Net-Zero Framework)，最後決議休會一年，預計2026年10月續行討論。驗船中心(CR)指出，此結果意味著「IMO淨零框架」未能依原定時程獲得採納通過。

驗船中心說明，該框架旨在透過經濟誘因引導全球航運產業減碳，內容規劃於《防止船舶污染國際公約》(MARPOL)附錄VI中新增第5章，原定自2028年起針對國際航線總噸位5000以上船舶，規範其燃料溫室氣體強度(GHG Fuel Intensity, GFI)上限，並對高碳燃料收取額外費用，同時對低碳與零碳燃料提供獎勵措施，以推動航運燃料轉型與產業低碳化。

然而，本次會議自首日即因美國與沙烏地阿拉伯等國對「IMO淨零框架」採納程序及內容提出強烈反對，歷經多日協商仍未能形成共識。最終，沙烏地阿拉伯提出休會一年的臨時動議，並經表決獲得多數支持後，會議遂決議休會一年，預計2026年10月續行討論。

▲原先規劃的「IMO淨零框架」相關準則工作計畫及時間表，預期將有所延宕。（圖／CR提供）

驗船中心指出，這使得「IMO淨零框架」的推動充滿不確定性，原先規劃相關準則工作計畫及時間表，預期將有所延宕。此結果顯示，短期內全球性減碳經濟性法規難以形成共識，歐盟等區域性規範(如歐盟碳排放交易體系（EU ETS)與歐盟海事燃料規定(FuelEU Maritime)恐將在國際航運減碳政策上扮演更為主導的角色。

驗船中心表示，由於IMO淨零框架未能如期通過，全球統一的減碳經濟性法規尚無法建立。CR將持續關注IMO後續發展，提供最新國際規範解析與因應建議，協助我國航運產業及早布局與調整。