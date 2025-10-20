「2025年台灣國際水週」10月底登場　永續x創新提升產業競爭優勢

▲TIWW 2025首屆推出「永續專區」，邀請10家獲選「AquaImpact永續水標誌」之參展商分享永續實踐成果。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由中華民國對外貿易發展協會主辦的2025年「台灣國際水週(TIWW)」將於10月29日至31日在南港展覽館1館盛大登場，因應水資源為全球邁向淨零排放的轉型關鍵，本屆首度推出「永續專區(Sustainability Hub)」與「水創新專館(Water Innovation Pavilion)」。

兩個新管區提供半導體、能源、製造、化工、石油、生技製藥、醫療、食品、鋼鐵及造紙等高用水產業智慧化水資源管理方案及淨零轉型做法，協助企業強化水資源韌性，提升綠色競爭力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貿協指出，根據統計，全球水回收與循環再利用市場於2024年估值約183億美元，預計2034年將達568億美元，年複合成長率約12.1%。如今，水資源永續循環議題已從概念與倡議轉為營運策略與核心競爭力。

今年TIWW首次推出的「AquaImpact永續水標誌」計畫，計有10家參展商獲選，分別為主典興業、法商Suez、大地昌興業、李長榮化工、丹麥商AVK、富鈞水資、國統國際、以色列商Waterecoup及加拿大商UV Pure及XSIM AI，將於「永續專區（Sustainability Hub）」展示具體成果並分享推動永續發展的實務經驗。

主辦單位亦邀請到國際權威ESG永續標準與驗證機構「BSI英國標準協會」於專區內提供節能減碳、水資源循環利用等認證與諮詢服務，協助各產業在低碳經濟的時代中創造更多競爭優勢。

與永續並行的創新技術同樣是各大產業升級轉型的要素，從技術研發到產業應用，都將在今年首度亮相的「水創新專館」完整呈現。

台灣自來水公司將攜手其合作企業和學術單位，展出最新智慧水應用與小水力發電技術，展現智慧化科技與再生能源技術結合的實際成果。同時，多家國內外廠商也將展出遠端監控系統與AI解決方案，以及結合IoT技術的高效能水質感測器、低能耗處理系統與數位化監測平台，為水資源產業注入創新動能。

除兩大亮點專區外，TIWW展覽期間亦將舉辦Tech Talk技術發表會、主題演講及臺灣國際水論壇，聚焦智慧水務、永續發展、淨零轉型等議題，協助業者掌握全球水資源創新技術與永續發展趨勢。歡迎各界業者預先登記參觀，更多展覽訊息可至官方網站查詢：www.taiwanintlwaterweek.com。