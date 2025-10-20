年化分配率破5%！00985B首次季配0.048元　11／5除息

▲投資研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

群益投信官網今（20）日公告群益ESG投等債0-5（00985B）首次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.048元。以10月20日收盤價10.04元來推算，預估單次配息率近0.48%，年化配息率約5.74%。本次除息日訂於11月5日，收益分配發放日則訂於11月28日，因此，想參與00985B首次領息的投資人，最晚需在11月4日買進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

財富管理專家表示，聯準會雖於9月重啟降息，不過在川普執政下，市場波動與不確定性因素仍高，也導致整體的降息預期反反覆覆，進而增添債券投資難度。面對債市前景未明，投資人可適度配置對利率敏感度較低的短天期投資等級債，以抵禦利率波動的風險，且若如期降息，價格亦能同步受惠，是個兼具收益來源、攻守兼備的好選擇。這也帶動今年短債相關ETF受益人逆勢增加，其中00985B更是今年債券ETF新增受益人數第二多的債券ETF，增加約1.4萬人，僅次於群益優選非投等債（00953B），對比今年債券ETF受益人屢創新低，更突顯投資人對短債ETF的青睞程度。

市場法人指出，在美中衝突升溫、美國私募債問題等衝擊下，不確定風險上升，資金湧入避險資產，其中以投等債資金流入最多，突顯投資人對信評良好債券的需求依然穩健。面對利率路徑仍存變數，此時債市投資應著眼於存續期短、收益表現佳的投等債。進一步觀察3檔短天期投等債ETF最新一次配息表現，00985B的預估年化配息率達5.74%，居於短天期投等債ETF之首，長期存債的投資人不妨透過00985B來參與行情，又可滿足收益需求。

