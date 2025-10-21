iPhone熱銷台股飆新高！漲逾250點至27941　台積電漲10元至1490

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

iPhone 17熱銷，蘋概股勁揚，台股今（21日）以27742.55點開出，指數上漲53.92點，漲幅0.19％。隨後漲勢擴大，指教大漲253.05點至27941.68點，刷歷史新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1485元，漲幅0.34％，隨後漲勢擴大，上漲10元至1490元；鴻海（2317）上漲3元至241.5元；聯發科（2454）上漲10元至1350元；廣達（2382）上漲0.5元來到297元；長榮（2603）上漲1元至185.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲515.97點或1.12％，收在46706.58點；標準普爾500指數上漲71.12點或1.07％，收6735.13點；那斯達克指數上漲310.56點或1.37％，收在22990.54點；費城半導體指數上漲107.05點或1.58％，收6885.03點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46706.58 ▲515.97 ▲1.12% S&P500 6735.13 ▲71.12 ▲1.07% NASDAQ 22990.54 ▲310.56 ▲1.37% 費城半導體指數 6885.03 ▲107.05 ▲1.58%

資料來源：證交所