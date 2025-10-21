iPhone熱銷台股飆新高！漲逾250點至27941　台積電漲10元至1490

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
iPhone 17熱銷，蘋概股勁揚，台股今（21日）以27742.55點開出，指數上漲53.92點，漲幅0.19％。隨後漲勢擴大，指教大漲253.05點至27941.68點，刷歷史新高。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1485元，漲幅0.34％，隨後漲勢擴大，上漲10元至1490元；鴻海（2317）上漲3元至241.5元；聯發科（2454）上漲10元至1350元；廣達（2382）上漲0.5元來到297元；長榮（2603）上漲1元至185.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲515.97點或1.12％，收在46706.58點；標準普爾500指數上漲71.12點或1.07％，收6735.13點；那斯達克指數上漲310.56點或1.37％，收在22990.54點；費城半導體指數上漲107.05點或1.58％，收6885.03點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46706.58
|▲515.97
|▲1.12%
|S&P500
|6735.13
|▲71.12
|▲1.07%
|NASDAQ
|22990.54
|▲310.56
|▲1.37%
|費城半導體指數
|6885.03
|▲107.05
|▲1.58%
資料來源：證交所
讀者迴響