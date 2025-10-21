高市早苗當選首相！8檔日股ETF拼場　10萬股民同歡

▲高市早苗當選自民黨總裁（黨主席），可望成為日本首任女首相。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

日本參眾兩院今（21）日進行新任首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗勝出，日股來到4萬9945.95點歷史新高，可望向5萬點挺進，在台掛牌8檔日股ETF表現，今年以來報酬率全數為正，總受益人已逼近10萬人，今年以來增幅約2成5，法人認為，高市早苗被視為安倍經濟學的繼承者，其所主張財政擴張、貨幣寬鬆路線的經濟政策抱有期待，有望持續推升日股。

目前有發行日股ETF的投信業者，有中信、復華、台新、野村、富邦、元大與國泰，其中以富邦投信最早布局，2015年即發行了追蹤東證指數的富邦日本（00645），也是台灣最早的日股原型ETF。復華、台新、中信，以及野村等近兩年才發行日股ETF，其中復華日本龍頭（00949）受惠日股近年上漲利多，原是受益人數最多的日股ETF，但今年下半年已被00955超越。

進一步觀察在台掛牌的日股ETF表現，今年以來報酬率全數為正，其中又以中信日本半導體（00954）、台新日本半導體（00951）績效逾3成表現最佳；此外，股神巴菲特青睞的日本商社，今年以來股價也持續創高，帶動中信日本商社（00955）績效逾2成；至於追蹤日經225指數的國泰日經225（00657）、元大日經225（00661）績效亦有逾2成的好表現。

觀察日股ETF市佔率，目前以中信投信三檔日股ETF合計約35%最多、復華投信約22%、富邦投信13%，台新、野村分別佔11%。

而日股今年以來迭創新高，似乎已走出「失落30年」，法人認為，日股基本面持續改善，加上政局穩定，且高市政府貨幣政策偏向量化寬鬆，外國資金持續湧入與日本政府推動半導體等科技產業振興政策，可望共同構成對日股後市的支撐。



