萬泰物流攜星星社福基金會　「輕軌公益行」鮮黃車廂溫暖高雄港灣

身為紮根台灣的物流企業，萬泰物流集團長期以「取之於社會、回饋於社會」為核心精神，持續推動企業社會責任行動。今年適逢萬泰高雄分公司成立30週年，以高雄輕軌為起點，發起一場結合城市、人文與公益的「輕軌公益行」，攜手星星社會福利基金會，透過創作與合作，將這台充滿幸福、愛與希望的鮮黃列車，延伸至整個高雄港灣。

萬泰高雄分公司1995年成立；身處光榮碼頭站「海邊路31號」，每天看著輕軌穿梭而過，團隊萌生了一個念頭--「若能讓物流與城市運行緊密結合，並注入社會公益的意涵，那該有多棒 !」

在這份初衷下，團隊積極尋找理念契合的公益夥伴，最終與長期關懷自閉症青年的星星社會福利基金會攜手合作，共同推動一場「讓公益融入生活」的行動。

星星基金會長期協助自閉症青年(星星兒)在藝術、工作與音樂領域發展，鼓勵他們以創作與才華融入社會。此次合作中，萬泰物流集團邀請星星基金會的繪畫班與星樂工坊共同參與，將星星兒的作品融入輕軌列車的主題設計中，並於中秋節採購其親手製作的餅乾禮盒，以實際行動支持弱勢就業。

萬泰團隊在互動過程中深受感動，星星兒雖僅能每日工作四小時，但透過均衡的作息與培訓，展現出對生活的熱情與自信。這場結合，不僅是一場公益行動，更是一段相互「理解、尊重與共融」的學習旅程。

這台輕軌列車幸福啟航時，特別邀請星星基金會成員與高雄主管們一同參與揭幕與合影，並安排參訪高雄分公司，讓星星兒了解物流產業運作，同時讓員工體驗企業社會回饋的真意，並一同歡慶高雄公司30年的豐碩成果。

這次公益行動，讓更多市民認識萬泰物流集團，讓星星社會福利基金會被更多人看見，實現「萬泰物流、傳遞幸福」的價值。此次「輕軌公益行」不僅是品牌30週年的亮點，更是對城市的一份承諾。

「高雄不只是我們的據點，更是我們共同生活、共同守護的家。」當善的種子在心中發芽，愛的力量便能隨軌跡延伸。萬泰物流集團表示將持續以熱情、專業、創新、學習為基石，讓企業成長與社會公益並行，持續在高雄這座港灣城市中，寫下屬於幸福與永續的軌跡。