機械公會論壇展望未來「2」關鍵字：AI、永續

▲經濟部次長何晉滄出席機械公會80週年國際高峰論壇。（圖／記者潘姿吟攝）

記者潘姿吟／台中報導

國際政經情勢影響台灣機械出口，面臨全球經濟仍諸多不確定性的關鍵時刻，臺灣機械工業同業公會（機械公會）積極應變，展現前瞻視野，今（21日）舉辦「80週年國際高峰論壇」，以「臺灣機械產業未來機會與挑戰」為主題，邀集國內外產學研等重量級講者，共同探討全球機械產業在人工智慧、數位轉型、淨零排放等浪潮下的永續發展新方向，同時慶祝成立80週年。

經濟部次長何晉滄致詞時表示，臺灣機械公會擁有近3000家會員，「一個國家機械產業強，製造業就會強。」 他指出，臺灣機械業已從早期的代工走向精密製造，實現從量變到質變的飛躍，未來更要從過去靠人力轉向依靠智慧，以迎接AI時代的來臨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央大學校長蕭述三則期許，臺灣機械產業不應只是因應法規，更應成為「全球綠色轉型的領航者，從智慧導向走向永續導向。」

▲臺灣機械工業同業公會理事長莊大立。（圖／記者潘姿吟攝）



臺灣機械工業同業公會理事長莊大立回顧了臺灣機械產業80年來的成長歷程，強調其已從光復初期的維修代工，發展成為具備全球競爭力的完整供應鏈，年產值已突破新臺幣1.2兆元，成為國內製造業的第二大支柱，是名符其實的「工業之母」。他期勉業界持續厚植研發能量、發展綠色與服務型製造，並強化人才培育與國際市場拓展。

主任委員胡永進則指出，在全球供應鏈重組、AI技術發展、淨零排放及地緣政治等多重挑戰下，臺灣機械產業必須突破傳統製造思維，朝向數位化、低碳化及智慧化發展。本次論壇聚焦人工智慧、工業機器人、數位轉型、半導體應用、國防航太、淨零轉型與人才培育等七大重要領域，為產業升級轉型提供具體方向。

論壇現場，邀集多位國內外講者分享全球趨勢觀察與產業發展應用案例，包括中央大學校長蕭述三、鴻海精密工業處長廖永盛、川崎重工業執行長加賀谷博昭、西門子工具機事業部總監范筆揚、工研院機械所所長張禎元、漢翔航空工業副總經理杜旭純、金屬中心副處長陳佳麟、工研院材化所副所長鄭名山、慶鴻機電總經理王陳鴻與臺中高工校長黃尚煜等。

講者們從不同角度深入剖析AI技術驅動智慧製造的未來藍圖，並探討半導體產業、綠色能源、國防無人載具、節能工具機及技職人才培育等領域所帶來的創新契機與挑戰，展現了臺灣機械業面對全球變局的前瞻思維與行動力。

▲臺灣機械工業同業公會「80週年國際高峰論壇」。（圖／機械公會提供）