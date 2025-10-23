選對賽道輕鬆年賺25％！　史丹佛博士揭選股密碼

圖文／鏡週刊

臉書粉絲團「美股探路客」版主Andrew創投出身，投資經歷超過20年，靠著選對賽道、順勢而為，創造年化報酬率25％的亮眼成績，實現3年翻倍、5年翻3倍的致富成果；他強調，風口上連豬都會飛，只要吃到趨勢紅利，投資可以很輕鬆。

「選對賽道，投資這條路可以事半功倍！」經營臉書粉絲團「美股探路客」的版主Andrew，以美股作為投資主軸，他認為，相對於台股，美股資訊透明、市場成熟且成交量大，更重要的是，引領全球潮流、改變時代的公司都在美國，「美股就是對的賽道！」

靠著選對賽道，Andrew創造年化報酬率至少25%的績效，達到3年翻倍、5年翻3倍的成績，累積出8位數身家；「在風口上連豬都會飛，看對趨勢，才能吃到時代紅利。」現階段他特別看好AI、半導體、電動車、太空等領域的發展動能。

「只要沾上邊的公司，幾乎全都受惠，這一股大勢很容易判斷，順勢而為，都能順風順水；反觀傳產或景氣循環股，對總體經濟敏感，如果一檔股票要花你大量時間研究，才能看出好壞，那往往不是好投資。」Andrew補充，高階人才以及資金如洪流般湧入AI，出現的「勢」非常明顯。

而抓到趨勢後，接下來是挑對股票。「宏碁創辦人施振榮提出『微笑曲線』理論，曲線的左右兩端是技術、專利、品牌和服務，中段是組裝和製造，左右兩端的公司最值得掌握。」以輝達為例，品牌價值牽動全球產業供應鏈，是投資首選。

另外，「大雁理論」更是選股遵循法則，因為從中可以看出群聚效應和產業演進階段，抓到最具競爭力的標的，「當然後續還是要追蹤獲利、營收成長與經營誠信度，才能安心長抱。」他提醒，華爾街對公司獲利預估是市場關注焦點，「要是連華爾街分析師都算不出公司未來獲利，代表難以預測未來性，這樣的公司市場不會買單。」



