債蛙新歡！短債ETF受益人創高衝破4萬　群益00985B成長最快　首配5.74% 吸睛

▲美國總統川普政策影響全球債券投資風向，短債ETF已衝破4萬人。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國聯準會（Fed）降息與川普政策交互影響，債蛙操作更偏好靈活度更高的短天期的債券ETF，短債ETF受益人已衝破4萬大關，今年來成長率超過203.04%，而月配型群益ESG投等債0-5（00985B）首度配息0.048元，年化分配率超過5.74%，受益人已飆至14279人，成長最為驚人。

根據群益投信官網最新配息公告顯示，00985B公告首次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.048元。以公告當天10月20日收盤價10.04元來推算，預估單次配息率近0.48%，年化配息率約5.74%。本次除息日訂於11月5日，收益分配發放日則訂於11月28日，因此，想參與00985B首次領息的投資人，最晚需在11月4日買進。

短天期投等債、美債ETF穩健抗波動 績效佳

東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，聯準會（Fed）主席鮑爾最近發言偏鴿，聯準會降息態度是很明顯的，這自然就是買債的時機，在這個前提下自然推升債券ETF商品的買氣。

邱達生說：「市場對美債沒有信心，但也沒有人相信美國會倒債，資金會找一些避險資產，短債、投等債成為標的。」他笑笑說：「這類商品我也有買，視為理財規劃的一環。」

▲美元計價投資工具比一比。(圖／記者陳瑩欣整理)

至於債券投資重點是什麼？邱達生不假思索說：「就放著啊」，他指出，市面上有不錯的標的配息穩定，不管怎麼樣它的利率有5%以上，會是定存以外的投資配置。

邱達生觀察，先前因川普政策讓市場對美債沒有信心，反而是美國公司債、美股成為吸金標的，然後最近資金簇擁下又有些溢往美國國債，究其背後原因，就是避險需求看重「穩定」而已。

根據集保最新統計，8檔投等債公債型短債ETF受益人已達4萬零100人，其中唯一一檔月配款00985B受益人高達14279人，今年以來淨增人數稱冠，高於元大美債1-3（00719B）與中信美國公債0-1（00864B）。經濟觀察家認為，短天期債券因存續期短、波動風險相對低，並且也能兼顧收益需求，吸引資金配置，也帶動相關投資標的表現。觀察投信發行之存續期間短於5年的短天期投等債、美債ETF近期表現，近一月全數都繳出正報酬成績，投資人可多加留意。

市場法人表示，在政經因素干擾之下，後續的降息節奏與強度仍不易評估，因此利率市場走勢難以掌控，短天期債低波與收益兼得的特質可望續獲資金青睞，在現階段市場不確定性尚存之下，適合資金停泊並提供一定之收息的短天期債仍具配置吸引力。

ETF理財達人指出，極短天期債因存續期間短，利率敏感度低，適度配置極短天期公債ETF也有助強化投資組合穩定度。其中聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上相對穩健，可說是取得收益與利率風險的較佳平衡點，相關短天期債ETF是投資人可多加善用的理財工具。

