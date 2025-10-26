快訊／快加油！明起汽油漲0.5元 柴油漲0.6元

台灣中油公司自明（27）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.5元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.0元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升25.5元。

普發1萬ATM備戰 超商量販百貨指定據點支援領錢

政府普發現金1萬元即將開跑！根據財政部最新公告，從 11月17日 起至明年 4月30日，全台共 16家金融機構、超過2.8萬台ATM 將陸續投入服務，不僅銀行分行設置的ATM能領現，就連 超商、百貨、賣場、捷運站及學校郵局 等地點也都能提領，相當便利。

指數型基金成新藍海 富邦投信美國傘型搶搭美股投資熱潮

在全球經濟結構重塑、科技創新加速與地緣政治變化交錯影響下，投資人資產配置策略正悄然轉向，指數型基金除了具備高透明度、低成本與分散風險優勢外，更擁有「多幣別、多級別、多平台」三大優勢特色，預料將成為未來投資人參與美股的新藍海。

崇越科技遭不明駭客入侵主機 評估對營運、資安無重大影響

崇越科技（5434）今日重訊公告，公司於10月23日發現遭不明駭客入侵主機，並將伺服器資料加密，導致系統無法使用，不過強調對公司營運、資訊安全、個資等無重大影響。

Intel揭露14A製程進展順利 性能與良率表現超越預期、潛在客戶高度關注

據外媒《wccftech》報導，Intel財務長（CFO）David Zinsner 近日透露，下一代 14A 製程技術 進展超出預期，並已開始向潛在客戶進行樣品測試，顯示市場對此新製程的興趣相當濃厚。

電子科技、人工智慧暨物聯網展落幕 國外觀展人數雙位數成長

由外貿協會與電電公會共同主辦的「2025台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」與「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」於昨(24)日圓滿閉幕，吸引國內外8,000名專業及跨業參觀者，其中國外參觀者更以雙位數成長，前五大買主國依序為日本、美國、印度、南韓及新加坡，顯示本展已成為全球企業尋找解決方案的最佳採購平台。

大雨狂炸！台灣10水庫蓄水率破99％ 全台水庫水情一次看

由於風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，北部已連日大雨，雨區更擴大到南部，截至今日中午12時，台灣水庫中，共有10座已達99％蓄水量以上，其中也包含石門水庫及曾文水庫，更有三座水庫蓄水率達百分之百。

蘋果啟動德州AI伺服器產線 美國製造布局邁入新階段

根據外媒CNBC報導，蘋果公司（Apple）週四宣布，已開始在美國德州休士頓（Houston）工廠出貨用於人工智慧（AI）應用的先進伺服器，正式啟動其美國本土生產計畫的新里程碑。這批伺服器將成為支撐「Apple Intelligence」與「Private Cloud Compute」等AI服務的核心基礎設施。

蘋果明年A20晶片採用台積電2奈米製程 傳成本飆漲5成恐衝擊毛利

根據外媒macrumors報導，蘋果明年將在 iPhone 18 系列導入全新 A20 處理器，這款晶片可能成為全球首款量產上市的 2 奈米製程晶片，不過其成本恐大幅上升，對蘋果的產品定價與獲利結構帶來挑戰。

全球資產輪動快速 雙動能指標打造新型態資產配置

全球金融市場正經歷前所未有的快速輪動，從科技股的狂熱到價值股的復甦，再到能源與原物料的急漲，投資人若墨守成規，極易錯失良機或慘遭套牢，兆豐投信指出，傳統的「買入並長期持有」策略，在如今高波動、主題快速切換的環境下已然不足。投資人現在最需要的，是一套能夠動態適應市場風向的「戰術性資產配置」。