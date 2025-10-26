普發1萬ATM備戰　超商量販百貨指定據點支援領錢

▲台新銀設置在新光三越百貨的ATM支援普發現金1萬元。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
政府普發現金1萬元即將開跑！根據財政部最新公告，從 11月17日 起至明年 4月30日，全台共 16家金融機構、超過2.8萬台ATM 將陸續投入服務，不僅銀行分行設置的ATM能領現，就連 超商、百貨、賣場、捷運站及學校郵局 等地點也都能提領，相當便利。
財政部指出，民眾可持 任一金融機構的提款卡，搭配 身分證統一編號或居留證號 及 健保卡號，即可透過指定ATM領取現金，全程 免跨行手續費，每台機器也會貼上 「普發1萬元ATM識別貼紙」，方便辨識。
▲普發1萬ATM貼紙樣式。（圖／翻攝財政部）
哪些ATM可以領？根據財政部彙整，以下通路皆支援領取：
＊銀行分行內ATM：
台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、兆豐銀、中小企銀。
＊ 分行內+指定據點ATM：
國泰世華、台新、中信、玉山、元大、永豐、北富銀、中華郵政。
＊非銀行據點遍佈全台：
四大超商：7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富
量販賣場：好市多、家樂福、大潤發、全聯、大全聯
百貨賣場：新光三越
捷運與交通：台北捷運、高鐵站
其他據點：楓康/統冠超市、元大證券、特力屋、長庚醫院、永豐金證券、各級學校與公家機關內設置的郵局等。
提領條件一次看
民眾須準備以下資訊，自助領現：
本人名下任一家銀行的提款卡
身分證統一編號／居留證統一證號
健保卡號
若為 未滿13歲孩童，則可由 父母或監護人代領，操作方式為：
插入代領人之提款卡 → 輸入密碼與身分證字號 → 依畫面指示輸入孩童之健保卡號。
至於 13歲以上但未持有提款卡者，則須改用其他方式申領，無法使用ATM提領。
