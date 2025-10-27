快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

▲統一發票示意照。（圖／記者柯振中攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年5-6月期統一發票兌獎預計下周三（11月5日）到期，財政部今（27）日統計，百萬元以上大獎還有9人沒現身領錢，其中有3張千萬特別獎等無幸運兒兌領，消費金額最低只花20元買飲料就中獎，財政部呼籲中獎人把握時間，以免和財身爺擦身而過。

財政部臉書上也大聲呼籲，好運即將說再見，趕緊翻出發票對一對！如有幸運中獎，開心之餘也別忘了把錢領到手，注意領獎方式及時間，過期就真的不能領囉！

以下是未兌領清冊明細：

1000萬元特別獎「47406327」：3張

1、新北市永和區福和路121號1、2樓｜7-ELEVEN

飲品等，共20元

2、台中市北屯區北屯路145號1-2樓｜順發3C量販

物品，150元

3、台南市後壁區新厝72號｜全家Family Mart

飲品，45元

200萬元特獎「05579058」：3張

1、台北市萬華區峨眉街47號1至3樓｜美觀園

食品等，750元

2、新北市新店區北新路3段205-1號｜7-ELEVEN

食品等，共75元

3、台南市南區金華路2段209、211、213號｜101文具天堂

物品，30元

100萬雲端發票專屬獎：3張

1、桃園市蘆竹區濱海路1段40號、42號1樓｜7-ELEVEN

飲品，15元

2、新北市五股區五權五路27號3樓｜Uber Eats

外送費等，共18元

3、新北市五股區五權五路27號3樓｜Uber Eats

外送費等，共17元