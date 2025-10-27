ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

花旗基金會宣布2025年全球創新挑戰入選名單　台灣One-Forty獲選

▲花旗基金會宣布全球 50 個入選的社區組織名單，四十分之一移工教育文化協會（One-Forty）成為台灣受贈單位，協助移工青年，在台灣建立更穩定的生活與職涯發展。（花旗銀行／提供）

記者巫彩蓮／台北報導

花旗基金會宣布全球50個入選的社區組織名單，每個組織將獲得50萬美元資助，作為2025年全球創新挑戰（Global Innovation Challenge）的得獎單位。基金會期望透過本次資助，推動創新方案以協助低收入青年提升就業能力，延續花旗及花旗基金會，長期推動青年就業與經濟發展的承諾。

本屆台灣受贈單位：四十分之一移工教育文化協會（以下簡稱One-Forty），長期致力於協助移工青年，在台灣建立更穩定的生活與職涯發展。未來將透過導師陪伴與人工智慧輔助平台，提供個人化的職涯規劃、就業媒合與線上學習資源，協助移工青年提升就業競爭力，並強化經濟自主與自我成長。

青年失業率長期居高不下。根據國際勞工組織（ILO）統計，全球約有6,500萬名青年失業，對公共支出與經濟發展造成影響，已成全球經濟面臨的重要挑戰。在台灣，主計總處資料顯示，2025年8月，20至24歲青年失業率已逾12%，顯示青年就業問題仍是經濟發展中，不容忽視的重要課題。

花旗集團企業服務暨公共事務部主管Edward Skyler表示：「年輕世代在求職過程中面臨多重挑戰，協助他們培養關鍵技能、創造實質機會，至關重要。花旗與花旗基金會長期支持青年發展，致力於拓展就業機會、促進經濟成長。希望與受贈夥伴共同改善就業市場上的技能落差。」

花旗集團台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心表示：「感謝One-Forty長期推動移工青年在台灣的職涯發展。他們運用創新科技，協助年輕族群提升知識與溝通能力，培養自信並發揮潛能，成效深具意義。花旗深耕台灣多年，不僅支持企業成長，也致力於促進社會共融，期盼與各界攜手，共創共榮。」

青年就業市場面臨的主要挑戰之一，是企業需求與人才技能之間的落差。世界經濟論壇（WEF）指出，63%的雇主認為技能不符是招聘的主要障礙，且預估未來五年內，現有技能中約有39%將被淘汰。疫情過後，青年就業復甦力道，步調不一，新興市場的落差尤為明顯。隨著數位轉型加速，工作型態與職能需求也快速改變。預計至2030年，約六成企業將因擴大數位化應用而調整營運模式，對人工智慧等新興技能的需求將持續攀升。

花旗基金會此次投入總額2,500萬美元，透過公開甄選機制（RFP），從全球各地挑選出50個社區組織，協助弱勢青年提升就業能力。受贈單位將運用這筆資金試行並擴展創新的就業方案，內容涵蓋數位素養與人工智慧技能培訓、技職教育、實習與職場體驗、職涯輔導、創業資源及導師計畫等。這些計畫將協助青年在快速變動的經濟環境中建立新技能，為未來職場做好準備。

各項計畫將於兩年內執行。受贈單位除獲得資金支持外，也將加入基金會建立的全球學習，想了解更多資訊及完整受贈名單，請參閱www.citifoundation.com/challenge，並於社群媒體上追蹤 #InnovationChallenge，關注各受贈單位的最新成果與影響。
 

花旗基金會創新挑戰青年就業移工教育台灣

