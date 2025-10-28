台股驚驚漲！統一台灣高息優選基金靈活操作半年報酬率破6成　年化配息率飆9%居冠

▲台股高檔震盪，主動式高息基金具備定期配息與防禦特性，成為投資焦點。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股近半年漲勢驚人，加權指數一路過關斬將，27日盤中首度衝破2萬8千點，市場波動加劇，投資人尋找兼顧穩定收益與報酬潛力資產，主動式高息基金具備定期配息與防禦特性，成為投資焦點，統計全市場 35 檔台股高息基金中，統一台灣高息優選基金不僅近半年含息報酬率超過6成 ，而最新一次年化配息率更達 9%，穩居市場第一。

台股自今年4月大跌後強勢反彈，從4月9日台股大暴跌，當天創下17306點波段低點後強勢反彈至10月27日止，短短半年時間，指數飆漲逾萬點，最高衝至28196.33點，盤中衝破2萬8千點整數關卡，台股氣勢如虹，而相關台股基金、ETF表現也不遑多讓。

根據 CMoney 統計，全市場 35 檔台股高息基金／ETF 中，比較近半年含息報酬率居前十名中，統一台灣高息優選基金、國泰台灣高股息基金以及復華台灣好收益基金都有超過6成報酬率，台新AI優息動能ETF（00962）則有逾44%水準，也就是前4名超越加權指數同期 43.69% 的漲幅，至於其他6檔報酬率都落在3成多。

如果再加計配息比較，統一台灣高息優選基金以9%年化配息率奪冠，其次為國泰台灣高股息基金、台中銀台灣優息基金，皆為7%，其餘4~10名年化配息率落在1%~5%。

也就是說，統一台灣高息優選基金享有9%年化配息率加上近半年含息報酬率高達 62.19%，二項都是居全市場 35 檔台股高息基金／ETF 中名列前茅的位置。

主動式操作突圍 19次配息全維持8%以上

採月配息、統一台灣高息優選基金自去年開始配息以來，已連續 19 次配息維持在 8% 以上年化配息率，且近期更連續兩個月上調至 9%，在多數高息 ETF 陸續調降配息的情況下，仍展現穩健配息能力與上調趨勢。

理財專家指出，該基金採取主動式操作，由研究團隊精準篩選出具備高股息殖利率、現金流穩健且具成長潛力的企業，能在市場漲勢中掌握機會，同時於盤勢震盪時提供下檔保護。

高息ETF降息潮 主動基金更具優勢

近半年來，多檔熱門高息ETF陸續出現「降息潮」，部分成分股配息下修，導致整體年化配息率下滑。相較之下，主動式高息基金能透過靈活調整持股與配息策略，維持穩定現金流，提供投資人穩定收益來源。

高股息＋靈活選股 兼顧收益與成長潛力

整體而言，當前台股高檔震盪，投資人對「穩定配息＋成長潛力」的需求日益提升，股市高檔震盪，高息基金／ETF有股息提供下檔保護。近半年台股強勢上漲，而優秀的主動式高息基金透過投研團隊主動選股操作，有機會賺取超額報酬，並在高息ETF降息風中，提供相對優渥的配息。

以統一台灣高息優選基金為例，不僅以9%配息率領先群雄，更透過主動選股策略，布局在市場AI主流股如高殖利率半導體（半導體廠務／IC設計）、高殖利率AI PC／NB／手機，AI供應鏈（組裝/散熱）以及金融類股，實現穩健報酬，成為市場矚目的高息代表作。