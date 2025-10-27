捷迅獲運動部肯定　勇奪運動年曆生態圈全國第二名

▲教育部政務次長黃啟煌(左)頒獎給捷迅，由該公司台灣區葉子菁副總經理代表領獎。（捷迅提供）

記者張佩芬／台北報導

經營海運運承攬業務的捷迅(2643)，推廣企業運動及全市民公益路跑活動已邁入第七年，深受全國市民們喜愛，自111年首次參加教育部體育署舉辦「運動企業認證」活動就獲頒獎項的殊榮，今年再度榮獲運動部的肯定，在上百家企業中脫穎而出，勇奪「114年運動年曆生態圈積分賽」獎項全國第二名的榮耀。

今天認證典禮由總統府副秘書長何志偉和運動部政務次長黃啟煌親臨會場，表揚獲證企業，捷迅表示非常開心能於113年及114年連續兩年受到主辦方的肯定，分別拿下全國第三及第二名的獎項。

▲左圖為得獎名單，右圖為捷迅副總經理葉子菁在典禮現場。（圖／捷迅提供）

捷迅在111年首次獲獎時，由當時的副總統賴清德先生親自頒獎。公司已連續七年每月舉辦『最強市民飆5K』公益路跑活動，運動企業認證今年邁入第10年，114年共有195家企業參與投件，最終有145家企業獲得認證創下新高，



該獎項不僅是捷迅實踐ESG精神 (環境、社會、治理) 的重要里程碑，更是展現公司推廣員工建立規律運動習慣之餘，強化企業社會責任(CSR)，彰顯企業對員工健康的重視與建立公司獨特的品牌價值。

