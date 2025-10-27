玉山金晚間發布重訊！發言人：併購事宜董事會決議後對外發布

三商壽併購效應！外資狠砍玉山金11萬張居賣超王 回補中信金逾萬張

光復節假期間美股收紅，激勵今（27）日台股表再出一度攻克2萬8千點，外資則買超326.39億元，記憶體相關力積電（6770）、華邦電（2344）、旺宏（2337）三檔個股成為外資單日買超前三大個股，三商壽（2867）換股出售案，傳出由玉山金（2884）出線，惟玉山金遭外資大砍逾11萬張，成為今日賣超第一名個股。

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領 下周三到期財部急尋

今年5-6月期統一發票兌獎預計下周三（11月5日）到期，財政部今（27）日統計，百萬元以上大獎還有9人沒現身領錢，其中有3張千萬特別獎等無幸運兒兌領，消費金額最低只花20元買飲料就中獎，財政部呼籲中獎人把握時間，以免和財身爺擦身而過。

普發1萬上路！2銀行祭ATM領錢抽好康 3類甜頭搶先看

普發現金1萬開放登記將於11月5日起跑，台北富邦銀、永豐銀加碼活動相繼出爐。北富銀宣布ATM提領現金，或選擇登記入帳至北富銀帳戶可參加抽獎，有機會把iPhone 17手機或萬元現金帶回家；永豐銀客戶透過該行ATM領取普發現金，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票、大全聯萬元禮券。

主動揪出行員詐貸！ 永豐銀喊「依法查處、絕不寬恕」

永豐銀行萬華分行任職的林姓專員涉嫌從2023年到2024年間，幫有資金需求的民眾，以不實任職薪資等財力證明資料，申請信用貸款，遭到起訴。永豐銀行表示，該案於事發時，由內部主動發覺、積極處理。永豐銀行重申，嚴禁行員與代辦業者配合或受理其轉介之申貸案件；對於違規行為，堅決依法查處，絕不寬恕。

國民ETF寶座換人！ 0050受益人超車00878

市值型ETF持續火熱，0050投資人數於超越護國神山台積電（2330）後，10/23當周突破170萬名，再超越國泰永續高股息（00878），成為全市場投資人數最多的ETF。

HBM需求爆衝擊產業 聯發科恐成首波受害者、LPDDR5X交期飆至39週

全球AI浪潮推升高頻寬記憶體（HBM）需求，正持續在半導體產業鏈掀起「外溢效應」。根據外媒《wccftech》報導，這股HBM熱潮正導致晶圓代工產能吃緊，不僅擠壓智慧手機用SoC常見的DRAM產能（如DDR5、LPDDR5X），也讓交期大幅延長，聯發科（2454）可能成為首批受波及的大型SoC設計公司。

漏開發票慘了！雲林某餐廳被抓3次停業14天 國稅局列黑名單

餐飲業者不主動開立發票麻煩大！中區國稅局雲林分局透露，今年8月底4度查獲轄區內某簡餐店漏開發票，9月處停業14日處分，該餐廳已列入黑名單，若再發生類似事件，將會被罰3個月以上，最長不到6個月的停業處分。

併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8% 三商壽、三商投控雙亮燈

三商壽（2867）出售一事，上周已有初步結果，由玉山金控（2884）、中信金控出價後，外傳玉山金以總金額約480億元，每股換股落8～8.2元之間，成功拿下，今（27）日三商壽、三商投控（2905）同步跳空漲停開出，而玉山金重挫8%，跌至29.9元，成交量爆出10萬張。

記憶體股回神！力積電爆12萬量漲近9% 旺宏、南亞科亮燈

美中關係有望緩和，資金回流電子股，記憶體族群率先回神，力積電（6770）今（27）日開盤20分鐘爆12萬張交易量居成交王，大漲近9%；旺宏（2337）、南亞科（2408）雙雙亮燈，華邦電（2344）也湧入2.4萬張成交量漲逾8%，皆躋身成交前十名。

玉山金併購重訊落後中信金4天 股價殺7%近60萬投資人垂淚難止

中信金（2891）23日發出併購相關重大訊息後，競爭對手玉山金（2884）沉寂4天後，今（27）日晚間才針對併購三商美邦人壽（2867）消息發出重訊回應，由於玉山金今日在外資「用腳投票」狂砍逾11萬張下，終場仍以下跌7.2%、每股30.3元作收，近60萬股民垂淚難止。