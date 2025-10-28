快訊／台積電持平至1480　台股開盤上漲47點站回2萬8

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（28日）以28041.01點開出，指數上漲47.38點，漲幅0.17％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1480元；鴻海（2317）上漲1.5元至248元；聯發科（2454）下跌5元至1330元；廣達（2382）下跌1.5元來到308元；長榮（2603）上漲1.5元至187元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲337.47點或0.71％，收在47544.59點；標準普爾500指數上漲83.47點或1.23％，收6875.16點；那斯達克指數上漲432.59點或1.86％，收在23637.46點；費城半導體指數上漲191.04點或2.74％，收7167.98點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47544.59 ▲337.47 ▲0.71% S&P500 6875.16 ▲83.47 ▲1.23% NASDAQ 23637.46 ▲432.59 ▲1.86% 費城半導體指數 7167.98 ▲191.04 ▲2.74%

資料來源：證交所