快訊／台積電持平至1480　台股開盤上漲47點站回2萬8

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（28日）以28041.01點開出，指數上漲47.38點，漲幅0.17％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1480元；鴻海（2317）上漲1.5元至248元；聯發科（2454）下跌5元至1330元；廣達（2382）下跌1.5元來到308元；長榮（2603）上漲1.5元至187元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲337.47點或0.71％，收在47544.59點；標準普爾500指數上漲83.47點或1.23％，收6875.16點；那斯達克指數上漲432.59點或1.86％，收在23637.46點；費城半導體指數上漲191.04點或2.74％，收7167.98點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|47544.59
|▲337.47
|▲0.71%
|S&P500
|6875.16
|▲83.47
|▲1.23%
|NASDAQ
|23637.46
|▲432.59
|▲1.86%
|費城半導體指數
|7167.98
|▲191.04
|▲2.74%
資料來源：證交所
