快訊／台股收盤下跌44.52點　台積電跌5元至1475

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（28日）開高走低，加權指數終場下跌44.52點，以27949.11點作收，跌幅0.16％，成交量5330.27億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲47.38點開出，指數開高走低，盤中最高達28087.93點，最低27885.62點，終場收在27949.11點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1475元，跌幅0.34％；鴻海（2317）上漲3.5元至250元；聯發科（2454）下跌20元至1315元；廣達（2382）下跌5.5元來到304元；長榮（2603）上漲2元至187.5元。

今天漲幅前5名個股為順德（2351）上漲8.6元，漲幅9.98％；勤誠（8210）上漲82元，漲幅9.98％；力成（6239）上漲16元，漲幅9.97％；旺宏（2337）上漲3.3元，漲幅9.95％；中工（2515）上漲1.2元，漲幅9.8％。

跌幅前5名個股則為宇瞻（8271）下跌11.5元，跌幅10％；金萬林-創（6645）下跌1.95元，跌幅8.23％；越南控-DR（9110）下跌0.31元，跌幅8.16％；楠梓電（2316）下跌8.5元，跌幅7.83％；創意（3443）下跌120元，跌幅7.5％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 順德（2351） 94.8 ▲8.6 ▲9.98％ 勤誠（8210） 904.0 ▲82.0 ▲9.98％ 力成（6239） 176.5 ▲16.0 ▲9.97％ 旺宏（2337） 36.45 ▲3.3 ▲9.95％ 中工（2515） 13.45 ▲1.2 ▲9.8％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 宇瞻（8271） 103.5 ▼11.5 ▼10.0％ 金萬林-創（6645） 21.75 ▼1.95 ▼8.23％ 越南控-DR（9110） 3.49 ▼0.31 ▼8.16％ 楠梓電（2316） 100.0 ▼8.5 ▼7.83％ 創意（3443） 1480.0 ▼120.0 ▼7.5％

資料來源：證交所