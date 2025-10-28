快訊／台股收盤下跌44.52點　台積電跌5元至1475

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（28日）開高走低，加權指數終場下跌44.52點，以27949.11點作收，跌幅0.16％，成交量5330.27億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲47.38點開出，指數開高走低，盤中最高達28087.93點，最低27885.62點，終場收在27949.11點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1475元，跌幅0.34％；鴻海（2317）上漲3.5元至250元；聯發科（2454）下跌20元至1315元；廣達（2382）下跌5.5元來到304元；長榮（2603）上漲2元至187.5元。
今天漲幅前5名個股為順德（2351）上漲8.6元，漲幅9.98％；勤誠（8210）上漲82元，漲幅9.98％；力成（6239）上漲16元，漲幅9.97％；旺宏（2337）上漲3.3元，漲幅9.95％；中工（2515）上漲1.2元，漲幅9.8％。
跌幅前5名個股則為宇瞻（8271）下跌11.5元，跌幅10％；金萬林-創（6645）下跌1.95元，跌幅8.23％；越南控-DR（9110）下跌0.31元，跌幅8.16％；楠梓電（2316）下跌8.5元，跌幅7.83％；創意（3443）下跌120元，跌幅7.5％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|順德（2351）
|94.8
|▲8.6
|▲9.98％
|勤誠（8210）
|904.0
|▲82.0
|▲9.98％
|力成（6239）
|176.5
|▲16.0
|▲9.97％
|旺宏（2337）
|36.45
|▲3.3
|▲9.95％
|中工（2515）
|13.45
|▲1.2
|▲9.8％
|宇瞻（8271）
|103.5
|▼11.5
|▼10.0％
|金萬林-創（6645）
|21.75
|▼1.95
|▼8.23％
|越南控-DR（9110）
|3.49
|▼0.31
|▼8.16％
|楠梓電（2316）
|100.0
|▼8.5
|▼7.83％
|創意（3443）
|1480.0
|▼120.0
|▼7.5％
