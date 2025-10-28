泓德能源全球儲能與光電布局衝刺10GW　日、澳案場年底商轉

▲泓德能源董事長謝源一（右）與總經理周仕昌（左）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

智慧能源大廠泓德能源（6873）將參加明日即將開展的「2025台灣國際智慧能源週」，泓德能源總經理周仕昌今日也表示，泓德能源持續以每年投產超過2GW的速度推進全球布局，預計至2028年全球總開發容量將達9.4GW，其中儲能佔比近七成，另外，在海外佈局的部分，日本、澳洲的案場也將於年底商轉。

泓德能源2025年上半年營收與毛利率皆年增超過150%，台灣投資平台管理資產總額亦由新台幣650億元成長至720億元。在全球能源轉型與市場波動交錯的挑戰中，泓德能源持續以每年投產超過2GW的速度推進全球布局，預計至2028年全球總開發容量將達9.4GW，其中儲能佔比近七成，屆時將有近五成資產上線營運。隨著海外項目陸續完工，海外營收占比將於2026年顯著提升，並於2027年貢獻超過55%的集團整體營收。



在全球市場方面，泓德能源在日本持續聚焦儲能項目開發，預計於2028年完成建置3.4GW。其中，與Brawn Capital共同開發的北海道Helios特高壓50MW儲能案場已於今年7月完工併網，預計於11月啟動營運並投入電力交易。在澳洲市場，光電與儲能項目同步推進，預計至2028年累計建置達2.7GW。位於南澳的Templers大型儲能案場（111MW/330MWh）已與ZEN Energy簽署20年售電協議，預計於2025年底上線營運，此成功模式亦將複製至其他台灣及海外項目。



此外，泓德能源與美商Arctrade共同成立的MWEX Solutions則整合能源交易平台技術與集團資產優勢，積極布局日本與澳洲自由化電力市場。MWEX Solutions提供可客製化的電力交易系統平台，協助市場參與者導入全自動化的交易決策流程，實現發電端、電網、表後儲能、用電端與電力市場之間的資料無縫銜接。



泓德能源總經理周仕昌表示，隨著AI與資料中心的需求快速成長，能源將是未來世界最重要的資源。儲能與虛擬電廠不僅是穩定電網的關鍵技術，也隨著技術成熟與規模化更具經濟和投資效益，從基礎建設成為可靈活運用的資產。展望未來，泓德能源將以基礎建設現代化、市場自由化、資產金融化、業務全球化為核心動能，推動集團永續成長。



泓德能源將再登明日開展的「2025台灣國際智慧能源週」，現場完整呈現日本與澳洲兩大市場的投標邏輯與電力交易機制，透過即時模擬演示，帶領參觀者直擊智慧電網背後的數據運算與決策節奏。