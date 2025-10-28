票券也要防詐！　大立數位攜權可易資訊推全新數位票券平台

▲大立數位和權可易資訊進行簽約儀式，未來將提供流暢安全的入場體驗。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

為解決現行票券驗證流程中的多重痛點，大立高分子100%轉投資之大立數位股份有限公司今日正式宣布，與擁有多項台灣發明專利的權可易資訊公司共同合作，推出全新數位票券平台「大立售票 T-KI」。此平台以創新科技為核心，結合安全防偽與環保永續理念，為票券市場注入全新動能。

大立數位表示，現行票券使用方式中，長期存在多項不便與風險。如：人工驗證實名制：需提前四小時到場驗證，造成時間壓力。或數位票券：常因網路不穩或延遲影響入場體驗；亦存在截圖、側錄造成詐騙的風險；而實體票券易遺失、保存不易，且不符環保趨勢。

針對上述問題，「大立售票 T-KI」平台以科技創新全面升級驗證流程，具備三大核心優勢：一是離線驗證技術：無需網路即可完成即時驗證，確保百分之百入場成功。二為多重防偽機制：採用獨家加密與驗證技術，杜絕黃牛與偽造票券。第三則是落實 ESG 精神：全面減少紙本票券使用，推動綠色活動與環保行動。

大立數位董事長洪玉婷表示：「我們希望打造一個既安全又便利的票券生態系統，讓每位消費者不再為票券煩惱，也讓主辦單位更安心。我們將持續創新，用科技提升票券體驗，為台灣活動市場注入更多創意與信任。」

全新平台已於今日正式上線，未來將陸續應用於各大演唱會、展覽及大型活動場域，提供主辦單位與觀眾更流暢、安全的入場體驗。大立數位也表示，上線初期將提供極具誠意的合作方案，誠摯邀請各產業夥伴共同參與，攜手推動台灣票券市場數位轉型與永續發展。