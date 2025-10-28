國際大廠啟動「AI信賴加速器」　攜手在地夥伴兩年推百案落地

▲國際大廠與在地業者齊聚啟動「AI信賴加速器」，展現推動AI應用落地的決心。包括 Dell Technologies、Microsoft、Red Hat 等國際企業及多家台灣科技業者共同參與，目標兩年內完成百件AI落地案例，打造可信任AI生態系。（圖／主辦單位提供，下同）

財經中心／綜合報導

為加速推動AI在產業的實際應用，Dell Technologies、Microsoft、Red Hat等國際大廠，透過IPO Forum（國際績優夥伴交流平台）與台灣廠商合作，於今（28）日共同啟動「AI信賴加速器」，目標兩年內完成100個AI應用落地案例，打造可信任的AI產業生態鏈。

隨著全球AI技術快速滲透產業應用，外商企業在電子資通訊及雲端技術領域的布局，也逐漸成為帶動台灣產業數位轉型的關鍵力量。根據財政部統計推估，2025年台灣資訊軟體暨服務市場營業額將達新台幣6,409億元，其中外商貢獻超過一半。AI、SaaS、雲端與國際合作將持續成為市場成長主動能。

▲IPO Forum會長暨Dell Technologies台灣總經理廖仁祥說明AI信賴加速器特點！

「AI信賴加速器」將串接IC、伺服器、系統整合、應用服務等產業節點，透過導入、治理與驗證等全生命週期機制，強化交付韌性與信任度，並與 經濟部產業發展署 「產業競爭力輔導團」協助逾十萬家次企業的目標相互呼應。

IPO Forum會長暨Dell Technologies台灣總經理廖仁祥表示，期望透過「AI信賴加速器」發揮「以大帶小」的力量，推動公私協作，強化產業生態韌性。企業無論選擇自行開發（Make）或採用解決方案（Adopt），都能在此生態系中獲得所需技術、人才與資源，加速現代化升級並擴大國際影響力。

▲邱求慧署長於啟動儀式致詞時表示，「AI信賴加速器」將結合政府、產業與國際大廠的力量，協助企業加速導入AI，強化產業競爭力，打造可擴散、可規模的AI生態系。

產發署署長邱求慧致詞指出，這項計畫能幫助外商與在地供應商攜手面對數位浪潮，並透過AI應用提升產業競爭力。未來將結合政府、產業與國際大廠資源，吸引更多國際投資與合作，打造可擴散、可規模的AI生態系。此次啟動儀式由多家國際與在地業者共同參與，包括 Dell Technologies、Microsoft、Red Hat、GRAID、Euno AI 等國際夥伴，以及大世科、文偉、鐵雲、零壹、亞太智能機器、邁爾凌、邁達特、群聯、力麗、華經、數位無限、大綜電腦、精誠、群環、資策會等台灣業者，展現推動AI落地的決心與即戰力。