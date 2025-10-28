合庫銀承辦保代業務爆2類瑕疵　金管會共裁罰80萬

金管會放寬保險業資金投入公建 資金量達1.63兆

為引導保險業資金投入國內公共建設與實體產業，金管會修正發布「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」及相關解釋令，專案運用投資上限由資金10%提高至15%，預估可增加約1.63兆保險資金額度挹注國內投資。

高通砸1.35億美元買多方科技 投審司准了

經濟部投審司今（28）日公告通過5件申請案，其中2件為僑外投資、3件為對外投資，僑外投資部分為美商高通以1.35億美元對價取得多方科技4092萬1364股，從事視訊處理系統積體電路設計與研發。

泓德能源全球儲能與光電布局衝刺10GW 日、澳案場年底商轉

智慧能源大廠泓德能源（6873）將參加明日即將開展的「2025台灣國際智慧能源週」，泓德能源總經理周仕昌今日也表示，泓德能源持續以每年投產超過2GW的速度推進全球布局，預計至2028年全球總開發容量將達9.4GW，其中儲能佔比近七成，另外，在海外佈局的部分，日本、澳洲的案場也將於年底商轉。

「金孫」東擎興櫃首日飆漲8成 「阿公輩」和碩股價收小黑

由和碩 (4938）子公司華擎（3515）轉投資的東擎（7710）今（28）日每股 180 元登錄興櫃市場，公司股價早盤以 226 元開出後，盤中最高一度衝上 340 元，相較認購價格漲幅高達 88%，不過身為「阿公輩」的和碩卻開高走低，收小黑。

記憶體股帶量衝！旺宏亮燈漲停 南亞科刷天價

台股衝過28000點整數關卡後迅速翻黑震盪，不過記憶體族群表現持續熱絡，旺宏（2337）今（28）日率先亮燈漲停，開盤1小時爆18.7萬張大量，交易量僅次於力積電（6770）的31萬張，南亞科（2408）盤中同步漲逾9%，刷131.5元新天價，成交量逾14萬張排名第3。

台股新增「2千金」 記憶體股群聯、散熱廠雙鴻入列

輝達（NVIDIA）GTC大會即將召開，市場聚焦記憶體、散熱題材，上櫃散熱廠雙鴻（3324）與記憶體控制晶片廠群聯（8299）今（28）日盤中雙雙挺進千金股行列，讓台股擁有26千金。

併購激情褪去！三商壽拉回力守7元 玉山金盤上游走

三商壽（2867）不評論出售一事，傳聞中進入最後一回合中信金（2891）、玉山金（2884）分別發布重大訊息，玉山金昨（27）重挫7%多，外資亦大賣11萬多張，居外資單日賣超第一名個股，今（28）日股價止跌回穩在30.3元盤上游走，三商壽最低回挫到6.84元，就穩步向上墊高回到7元之上。

快訊／三商壽不評論併購 中信金正式宣告「投標已結束」

三商美邦人壽（2867）今（28）晨對股權移轉傳言發布重大訊息，指不評論市場傳聞，而潛在買中中信金（2891）則在盤前正式宣告「投標已結束」，也讓此案方向更加確定。

南沙港臨時航道今晨六點分段通航 排隊時間需一到兩天

萬海航運(2615)「曦春輪」，本月25日晚間在廣州南沙進港期間發生的碰撞事故，造成珠江口南沙、黃埔、虎門、東莞等主港基本封航，大船無法進出，今(28)日清晨臨時航道啟用，但有船隻在候港的裕民航運(2606)與德翔海運(02510.HK)高階指出，因為候港船隻太多，估計要再等一到兩天才能靠港裝卸。

台塑三寶出脫南亞科共7.5萬張 套現74億元

AI產業帶動記憶體需求，日前台塑集團旗下台塑（1301）、台化（1326）及台塑化（6505）同步宣布申報轉讓DRAM廠南亞科（2408）持股各2.5萬張持股，今（28）日三家公司公告均已申讓完畢，共套現74.04億元，平均處分均價為98.67～98.81元，南亞科今日收盤價為130元。