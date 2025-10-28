ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

三商壽併購重訊公告時機惹議　金管會：違規最高罰500萬

▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

三商壽（2867）出售案，玉山金（2884）、中信金（2891）兩家金控進入出價最後階段公告不同步，玉山金到昨（27）日晚間才澄清，而三商壽到今（28）日才公告，對於併購案並未即時公告，金管會指出，董事會決議之重大交易、或對股東權益與股價有重大影響的情事，應於事實發生日次一營業日、交易開始前兩小時公告，若有違法可罰3～500萬元，對於有爭議性部分，證交所就會去查證。

三商壽採取100%換股出售，消息在上周就在市場上流傳，到昨日媒體披露相關併購價格，結果導致玉山金股價大跌，惟玉山金到昨天晚間才公告，相較另一家參與的中信金，從上周四（23日）晚間就發出重訊，今天上午也發訊宣布退出投標案已結束，兩家作法迥異。

證期局副局長黃厚銘指出，根據「有價證券重大訊息查證暨公開處理程序」第4條第51款規定，舉凡董事會決議的重大交易、或對股東權益與股價有重大影響的情事，應於事實發生日次一營業日、交易開始前兩小時公告重訊，若公司未依規定公告，可處3～500萬元罰鍰，以玉山金的情況來看，證交所可依職權主動督導，所以才會要求玉山金在昨日澄清。

銀行局副局長張嘉魁補充說明，金控公司涉及併購案的決策與揭露，應依內部公司治理程序辦理，目金管會尚未收到相關申請案，待正式收件後才能審查，由於沒有收到申請書，對於個案不回應。
 

關鍵字： 金管會三商壽併購案股東權益玉山金

