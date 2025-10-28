ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

威力彩2億獎落台南永康！老闆拜完太子爺「左眼狂跳」竟真中頭獎

▲威力彩頭獎27日開出一注獨得，從台南市永康區正強街141號1樓「好運連連彩券行」所開出。（圖／翻攝自Google Maps）

記者閔文昱／綜合報導

威力彩第114000086期於昨（27）日晚間開獎，頭獎2億元由1注獨得，幸運彩券開在台南市永康區正強街「好運連連彩券行」。這是該店開業以來首次開出頭獎，業者興奮表示，上周日才前往麻豆太子宮參拜許願求好運，沒想到短短幾天後願望成真。

據了解，「好運連連彩券行」開業僅兩年，由鄭姓負責人經營。他透露，家中供奉太子爺，農曆9月9日誕辰將至，特地提前前往麻豆太子宮上香祝壽並祈求庇佑，希望彩券行能早日開出大獎、帶來人氣。沒想到祈願後的幾天，左眼皮就不停跳動，老主顧笑稱「左眼跳財」，結果晚間竟真的開出威力彩頭獎，笑說「太子爺真的顯靈了！」

鄭姓業者指出，接獲通知的當下全店歡聲雷動，員工與顧客又驚又喜，不少民眾也聞訊趕到店外圍觀、拍照沾喜氣。由於彩券行的客人多是當地居民，大家紛紛猜測究竟哪位熟客是這位幸運兒。

消息一出，永康地區瞬間掀起一波「太子爺加持」熱潮，不少民眾專程前往該彩券行拍照打卡、祈求財運，現場氣氛熱絡到深夜。當地居民笑說，「果然好運連連！」預料店家將因此成為南台灣最新「朝聖彩券行」。

此次中獎號碼為第一區「01、11、16、20、27、36」，第二區「06」。台灣彩券公司提醒，中獎者應於開獎日次日起三個月內完成兌獎，若逾期未領，獎金將全數納入公益彩券盈餘。

