台灣會與川普會面？　APEC代表團：需要各種條件

▲▼APEC峰會將於南韓慶州登場。（圖／路透）

文／中央社

2025年亞太經濟合作會議（APEC）登場，外界關注是否有助推進台美關稅談判進程。台灣代表團認為，APEC不是雙邊貿易談判的場合，但不排除「自然而然聊到這個議題」。對於是否可能和美國總統川普見面，代表團人士說，需要各種條件成熟，「當然我們盡力爭取各種可能性」。

2025年APEC領袖峰會10月31日至11月1日於南韓慶州登場，在此之前，還有雙部長會議（AMM），各國元首、政要齊聚。

值得注意的是，川普將「快閃」南韓，先後與南韓總統李在明、中國國家主席習近平會談。外界關注，台灣是否會爭取與川普會面，推進台美關稅談判進度。

台灣代表團回答，川普在韓的行程很趕，見面需要各種條件成熟，「當然我們盡力爭取各種可能性」。

另外，媒體關切，APEC領袖峰會是10月31日舉行，台灣領袖代表林信義28日就抵達南韓，提前到訪是否有所規劃。

▲總統賴清德、林信義出席2025 APEC代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

台灣代表團直言，28日晚上有歡迎晚宴，29日也有晚宴活動，28日到訪，能夠騰出更多時間，看看是否可安排更多雙邊及非正式會面；至於川普「我們永遠爭取跟他會面的可能性」。

除此之外，台灣今年雙部長年會代表為政務委員兼國科會主委吳誠文、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，國科會是科學園區的主管機關，吳誠文熟知台灣高科技產業的脈動與前瞻布局，楊珍妮則是行政院經貿談判辦公室總談判代表，正好是可討論如何以「台灣模式」投資美國的關鍵人物。

台灣代表團成員表示，台美關稅談判持續推進，並著重2課題，一是台美關稅談判爭取20%以下、稅率不疊加，並希望台灣在232調查能有優惠；第二，台灣在半導體或是相關產業合作，希望以「台灣模式」進行。雙方現在進行到文件交換的階段。

台灣代表團表示，儘管APEC是重要國際場合，但這是外交場合，而非雙邊談判場合，雙邊談判要2個團隊坐下來談，不是2人，這裡不是雙邊談判的場合，因此台美貿易談判較難出現突破性進展。

不過台灣代表團也說，各國雙部長或是領袖代表，會藉由APEC場邊進行對話，談的議題很廣，在此情況下，不能排除自然而然聊到關稅議題的可能性。

媒體詢問如何看待川習會，台灣代表團表示，台灣與美國持續就彼此關心議題交換意見，後續也會就這些議題，與美方保持互動。

於美日韓外長三邊會談，代表團人士坦言，「台海問題必然是他們要談的」。

這位人士分析，在美日之間，台海及第一島鏈的和平穩定一直是他們很關心的議題，「相信應該不會有意外」；誰是整個區域裡面最重要的不穩定來源，相信大家都有共識。

川普APEC川普南韓關稅

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

金管會放寬保險業資金投入公建　資金量達1.63兆

為引導保險業資金投入國內公共建設與實體產業，金管會修正發布「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」及相關解釋令，專案運用投資上限由資金10%提高至15%，預估可增加約1.63兆保險資金額度挹注國內投資。

2025-10-28 17:05

2025-10-28 17:05
高通砸1.35億美元買多方科技　投審司准了

經濟部投審司今（28）日公告通過5件申請案，其中2件為僑外投資、3件為對外投資，僑外投資部分為美商高通以1.35億美元對價取得多方科技4092萬1364股，從事視訊處理系統積體電路設計與研發。

2025-10-28 16:27

2025-10-28 16:27
泓德能源全球儲能與光電布局衝刺10GW　日、澳案場年底商轉

智慧能源大廠泓德能源（6873）將參加明日即將開展的「2025台灣國際智慧能源週」，泓德能源總經理周仕昌今日也表示，泓德能源持續以每年投產超過2GW的速度推進全球布局，預計至2028年全球總開發容量將達9.4GW，其中儲能佔比近七成，另外，在海外佈局的部分，日本、澳洲的案場也將於年底商轉。

2025-10-28 14:30

2025-10-28 14:30
「金孫」東擎興櫃首日飆漲8成　「阿公輩」和碩股價收小黑

由和碩 (4938）子公司華擎（3515）轉投資的東擎（7710）今（28）日每股 180 元登錄興櫃市場，公司股價早盤以 226 元開出後，盤中最高一度衝上 340 元，相較認購價格漲幅高達 88%，不過身為「阿公輩」的和碩卻開高走低，收小黑。

2025-10-28 13:38

2025-10-28 13:38
記憶體股帶量衝！旺宏亮燈漲停　南亞科刷天價

台股衝過28000點整數關卡後迅速翻黑震盪，不過記憶體族群表現持續熱絡，旺宏（2337）今（28）日率先亮燈漲停，開盤1小時爆18.7萬張大量，交易量僅次於力積電（6770）的31萬張，南亞科（2408）盤中同步漲逾9%，刷131.5元新天價，成交量逾14萬張排名第3。

2025-10-28 10:02

2025-10-28 10:02
台股新增「2千金」　記憶體股群聯、散熱廠雙鴻入列

輝達（NVIDIA）GTC大會即將召開，市場聚焦記憶體、散熱題材，上櫃散熱廠雙鴻（3324）與記憶體控制晶片廠群聯（8299）今（28）日盤中雙雙挺進千金股行列，讓台股擁有26千金。

2025-10-28 10:25

2025-10-28 10:25
併購激情褪去！三商壽拉回力守7元　玉山金盤上游走

三商壽（2867）不評論出售一事，傳聞中進入最後一回合中信金（2891）、玉山金（2884）分別發布重大訊息，玉山金昨（27）重挫7%多，外資亦大賣11萬多張，居外資單日賣超第一名個股，今（28）日股價止跌回穩在30.3元盤上游走，三商壽最低回挫到6.84元，就穩步向上墊高回到7元之上。

2025-10-28 09:57

2025-10-28 09:57
快訊／三商壽不評論併購　中信金正式宣告「投標已結束」

三商美邦人壽（2867）今（28）晨對股權移轉傳言發布重大訊息，指不評論市場傳聞，而潛在買中中信金（2891）則在盤前正式宣告「投標已結束」，也讓此案方向更加確定。

2025-10-28 08:37

2025-10-28 08:37
新台幣改版彭淮南曾說成本500億　央行今提3理改口「沒那麼多」

新台幣改版爭議燒不停，外界不斷拿出央行前總裁彭淮南在任時曾提起「改版成本500億元」的說法質疑央行，央行今（28）日再發聲明提起3大理由，強調「沒有那麼多」、「本次鈔券改版並無成本高達500億元之情事」。

2025-10-28 22:22

2025-10-28 22:22
神盾科技日聚焦AI　秀3奈米異質運算、6奈米AI Chiplet與次世代AI視覺平台

神盾（6462）集團今舉辦年度盛會「2025 Egis Tech Day神盾集團科技日 」，以「AI全面啟動」為主軸，集結旗下安格、芯鼎、安國與乾瞻等子公司與夥伴，展示涵蓋 AI視覺平台、機器人與無人機晶片、 3奈米異質運算架構 等多項尖端技術，展現台灣半導體與AI創新生態的整合能量。

2025-10-28 21:56

2025-10-28 21:56

