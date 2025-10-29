ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

智慧能源週與淨零永續展開展　打造亞太最具影響力的平台

▲智慧能源週與淨零永續展展貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

▲智慧能源週與淨零永續展展貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會(TAITRA)與SEMI旗下GESA綠能暨永續發展聯盟共同主辦的2025「台灣國際智慧能源週Energy Taiwan」與「台灣國際淨零永續展Net-Zero Taiwan」，今(29)日起至31日一連三天於台北南港展覽館1館1、4樓盛大展出。外貿協會董事長指出，兩展是最全面的能源展，也是亞洲主要國際能源技術交流平台。

外貿協會董事長黃志芳於開幕中指出，Energy Taiwan與Net-Zero Taiwan展會匯聚完整再生能源供應鏈，不論是氫能、儲能還是風能、太陽能，全面展示台灣及各國在「能源轉型」與「淨零永續」的技術成果，包含前期諮詢規劃、建設開發到後期維護管理，成為企業對外展示優質產品與技術的重要平台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，展期間不僅有技術展示，還有採購洽談與專業論壇，邀請各領域專家分享實際案例，幫助企業找到屬於自己的減碳解方，並促成國際合作。今年共有450家業者使用近1,600攤位，為全台最具規模的再生能源及淨零永續展出，也打造亞太最具影響力的平台。

▲貿協董事長黃志芳(前排左三)與貴賓一起參觀展場。（圖／記者張佩芬攝）

▲貿協董事長黃志芳(前排左二)與貴賓一起參觀展場。（圖／記者張佩芬攝）

GESA綠能暨永續發展聯盟共同主席暨友達能源事業群總經理林恬宇表示，面對全球淨零轉型與能源結構重塑的浪潮，能源轉型已刻不容緩，低碳能源的取得與應用、強化多元低碳能源布局已是產業能否維持國際永續競爭力的關鍵。從再生能源、儲能到智慧能源管理，必須兼顧供電穩定與減碳成效，才能為台灣打造具韌性且具競爭力的能源基盤。

GESA將持續結合產官學研合作，透過科技創新與產業合作，協力推動潔淨能源與綠色製造，加速落實淨零目標，加速台灣邁向具韌性的淨零未來。

經濟部常務次長賴建信指出，為落實2050年淨零目標，持續推動二次能源轉型，包括「多元綠能」、「深度節能」及「先進儲能」，確保能源供應的穩定與永續性。台灣離岸風電去年度總建置量已躍居全球第5名，單一年度新增裝置容量更是排名世界第2。

此外，經濟部除積極發展離岸風電與太陽光電，同時致力推動地熱與小水力等項目，持續拓展能源版圖，提供更多元的潔淨能源，也讓再生能源逐步形成支撐台灣永續發展與產業轉型的重要力量。

根據國際能源總署(IEA)《Renewables 2025》報告指出，全球再生能源裝置容量預計至2030 年將新增4600 GW，相當於中國、歐盟與日本的總和，顯示再生能源正快速推動全球能源轉型，台灣也順應這股浪潮，從政策規劃到產業創新全面布局淨零轉型。

今年「台灣國際智慧能源週Energy Taiwan」與「台灣國際淨零永續展Net-Zero Taiwan」共有來自18國的參展廠商，其中有英國、丹麥、荷蘭、比利時4個國家組團參展，反映國際對展會的高度關注與參與度。

展覽完整串聯再生能源、儲能應用與淨零永續產業鏈，指標參展企業包含經濟部、環境部氣候變遷署、台灣電力公司、阿波羅電力、元晶太陽能、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、永鑫能源、東元電機、風睿能源、Bloom Energy、工研院、聯華林德、中華民國能源技術服務商業同業公會（ESCO公會）、加雲聯網、台達電子、台塑新智能、研華科技、有成精密、永豐銀行等，共同展示台灣最新能源科技研發與應用成果。

全球淨零行動持續加速，能源轉型已成為國家與企業的核心挑戰。Energy Taiwan 與 Net-Zero Taiwan 致力協助企業拓展國際合作、落實減碳行動，匯聚全球前沿技術、政策與市場資源，打造亞太最具影響力的能源與永續交流平臺，共同推動台灣成為亞太綠色經濟樞紐。更多展覽資訊，可至官網查詢(

關鍵字： 智慧能源週與淨零永續展開展　打造亞太最具影響力的平台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

舒淇自編導電影《女孩》　笑虧老公馮德倫:你不懂啦

推薦閱讀

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC大會喊「我不知道問題出在哪裡」

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC大會喊「我不知道問題出在哪裡」

AI晶片大廠輝達台灣總部落腳何處備受關注，執行長黃仁勳今天受訪表示，「政府與地主之間正在進行一些討論，但我不太確定問題卡在哪裡」，輝達「必須決定要在哪裡興建大型建築」。

2025-10-29 12:01
黃仁勳將赴韓APEC　預告與三星、現代合作「川普、南韓都滿意」

黃仁勳將赴韓APEC　預告與三星、現代合作「川普、南韓都滿意」

根據外媒路透社報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美國時間週二（28日）在華盛頓出席開發者大會期間受訪表示，他本週將前往南韓出席亞太經合會（APEC）企業領袖高峰會，並預告屆時將與南韓企業共同發布合作計畫，強調這些宣布「會讓美國總統川普與南韓民眾都感到高興」。

2025-10-29 12:55
台股飆漲446點創28395新高！專家：不預設高點　留意聯準會態度

台股飆漲446點創28395新高！專家：不預設高點　留意聯準會態度

輝達執行長黃仁勳GTC大會，破除外界對AI泡沫的擔憂，也帶旺今（29）日台積電（2330）、鴻海（2317）等AI大型權值股表現，台股勁揚446.54多點，來到28395.65點新高，國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，黃仁勳預估到明年底GPU出貨2000萬顆，代表產業前景無虞，接下來就觀察聯準會降息態度，在「AI+資金行情」催化下，無須預設台股高點，順勢而為。

2025-10-29 11:52
快訊／台積電飆1510元天價　台股漲400點衝28349新高

快訊／台積電飆1510元天價　台股漲400點衝28349新高

輝達（NVIDIA）2025年GTC大會釋放多項利多，帶旺權值股表現，台積電（2330）今日10點半以後攻上1510元新天價，市值刷39.15兆元新高，台股大漲400.34點，衝至28349.45點，同步破紀錄。

2025-10-29 10:37
鴻海飆263元刷18年新高　董座劉揚偉輝達GTC秀肌肉

鴻海飆263元刷18年新高　董座劉揚偉輝達GTC秀肌肉

輝達GTC大會美國時間10月27日登場，鴻海（2317）董事長劉揚偉應邀出席大會Pregame Show，談到集團在美國AI布局，激勵今（29）日股價開高走高，漲幅逾5%，上攻到263元，續創2007年8月以來新高。

2025-10-29 10:42
GTC釋放封測需求！日月光刷天價　京元電亮燈漲停飆新高

GTC釋放封測需求！日月光刷天價　京元電亮燈漲停飆新高

輝達（NVIDIA）GTC供應商大會釋出對封測需求，創辦人暨共同執行長黃仁勳演說時公開點名感謝台積電（2330）、鴻海（2317）與日月光（3711），日月光今（29）日台股開盤衝上每股218元天價，同屬封測產業的京元電子（2449）亮燈攻上207元，也飆歷史新高。

2025-10-29 09:35
輝達黃仁勳預告AI晶片出貨將破5000億美元　陸行之：不愧是AI教主

輝達黃仁勳預告AI晶片出貨將破5000億美元　陸行之：不愧是AI教主

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美國時間28日在華盛頓特區舉行的GTC主題演講中宣布，公司今、明兩年AI晶片出貨金額上看5000億美元（約新台幣15.2兆元），激勵輝達股價28日收盤勁揚近5%，首度突破200美元（約新台幣6111元）關卡，創下歷史新高。

2025-10-29 10:22
淘寶限期落地缺法源　經長龔明鑫：盡快落實院長指示禁違規

淘寶限期落地缺法源　經長龔明鑫：盡快落實院長指示禁違規

非洲豬瘟疫情指向未在台登記落地的淘寶等跨境電商包裏輸入成破口，行政院院長卓榮泰指示「淘寶限期落地」，不過經濟部長龔明鑫今（29）日指出，目前法令管制沒有明文約束，將再與陸委會、數發部、財政部及交通部跨部會研究，龔說：「盡快落實院長指示」。

2025-10-29 09:45
台股ETF受益人1144.9萬創新高　一表看人氣旺前10檔

台股ETF受益人1144.9萬創新高　一表看人氣旺前10檔

近期大盤頻創新高，台股ETF熱力四射人氣旺，根據集保戶股權分散10月23日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加3萬6930人，統計總人數來到1144萬9063人創下歷史新高，等於台灣每兩人就有1人買台股ETF，今年來增加122萬3227人，顯示出台股ETF已成國人投資標配。

2025-10-29 09:40
IEAT與芬蘭商業總會簽署MOU　打造台芬產業新鏈結

IEAT與芬蘭商業總會簽署MOU　打造台芬產業新鏈結

台北市進出口公會(IEAT)於本月24日由副理事歐洲委員會主任委員長許介立率團前往芬蘭赫爾辛基，與芬蘭商業總會(Finland Chamber of Commerce, FCC) CEO Juho Romakkaniemi簽署合作備忘錄，並由我駐芬蘭代表處林昶佐代表、經濟部駐芬蘭代表處經濟組梁佳聿組長均出席見證IEAT與FCC締盟儀式。

2025-10-29 13:43

讀者迴響

熱門新聞

GTC釋放封測需求！日月光刷天價　京元電亮燈漲停飆新高

即／大樂透頭獎連12摃！下期上看4.8億

有29天特休！他想30天前提離職直接休完

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC大會喊「我不知道問題出在哪裡」

中信金宣布：台壽砸150億續租南港LaLaport

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

新台幣改版彭淮南曾說成本500億　央行今提3理改口「沒那麼多」

台塑三寶出脫南亞科共7.5萬張　套現74億元

威力彩2億獎落台南！老闆曝太子爺加持神蹟

台股漲逾330點創28246新高　台積電平天價1500元

快訊／兄弟象迷注意！　中信證券全台10據點明天下午發雞排

00929每配必填？高息ETF誰升誰降？一文看懂！

快訊／台積電飆1510元天價　台股漲400點衝28349新高

APEC台灣代表團回應是否見川普

台積電不是「一個人的武林」　老謝點供應鏈7台廠跟進壯大

高鐵南延＋台積電供應鏈加持　屏東新案直攻4字頭

三商壽併購重訊公告時機惹議　金管會：違規最高罰500萬

即／威力彩2億一人獨得！獎落台南

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366