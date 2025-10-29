智慧能源週與淨零永續展開展　打造亞太最具影響力的平台

▲智慧能源週與淨零永續展展貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會(TAITRA)與SEMI旗下GESA綠能暨永續發展聯盟共同主辦的2025「台灣國際智慧能源週Energy Taiwan」與「台灣國際淨零永續展Net-Zero Taiwan」，今(29)日起至31日一連三天於台北南港展覽館1館1、4樓盛大展出。外貿協會董事長指出，兩展是最全面的能源展，也是亞洲主要國際能源技術交流平台。

外貿協會董事長黃志芳於開幕中指出，Energy Taiwan與Net-Zero Taiwan展會匯聚完整再生能源供應鏈，不論是氫能、儲能還是風能、太陽能，全面展示台灣及各國在「能源轉型」與「淨零永續」的技術成果，包含前期諮詢規劃、建設開發到後期維護管理，成為企業對外展示優質產品與技術的重要平台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，展期間不僅有技術展示，還有採購洽談與專業論壇，邀請各領域專家分享實際案例，幫助企業找到屬於自己的減碳解方，並促成國際合作。今年共有450家業者使用近1,600攤位，為全台最具規模的再生能源及淨零永續展出，也打造亞太最具影響力的平台。

▲貿協董事長黃志芳(前排左二)與貴賓一起參觀展場。（圖／記者張佩芬攝）

GESA綠能暨永續發展聯盟共同主席暨友達能源事業群總經理林恬宇表示，面對全球淨零轉型與能源結構重塑的浪潮，能源轉型已刻不容緩，低碳能源的取得與應用、強化多元低碳能源布局已是產業能否維持國際永續競爭力的關鍵。從再生能源、儲能到智慧能源管理，必須兼顧供電穩定與減碳成效，才能為台灣打造具韌性且具競爭力的能源基盤。

GESA將持續結合產官學研合作，透過科技創新與產業合作，協力推動潔淨能源與綠色製造，加速落實淨零目標，加速台灣邁向具韌性的淨零未來。

經濟部常務次長賴建信指出，為落實2050年淨零目標，持續推動二次能源轉型，包括「多元綠能」、「深度節能」及「先進儲能」，確保能源供應的穩定與永續性。台灣離岸風電去年度總建置量已躍居全球第5名，單一年度新增裝置容量更是排名世界第2。

此外，經濟部除積極發展離岸風電與太陽光電，同時致力推動地熱與小水力等項目，持續拓展能源版圖，提供更多元的潔淨能源，也讓再生能源逐步形成支撐台灣永續發展與產業轉型的重要力量。

根據國際能源總署(IEA)《Renewables 2025》報告指出，全球再生能源裝置容量預計至2030 年將新增4600 GW，相當於中國、歐盟與日本的總和，顯示再生能源正快速推動全球能源轉型，台灣也順應這股浪潮，從政策規劃到產業創新全面布局淨零轉型。

今年「台灣國際智慧能源週Energy Taiwan」與「台灣國際淨零永續展Net-Zero Taiwan」共有來自18國的參展廠商，其中有英國、丹麥、荷蘭、比利時4個國家組團參展，反映國際對展會的高度關注與參與度。

展覽完整串聯再生能源、儲能應用與淨零永續產業鏈，指標參展企業包含經濟部、環境部氣候變遷署、台灣電力公司、阿波羅電力、元晶太陽能、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、永鑫能源、東元電機、風睿能源、Bloom Energy、工研院、聯華林德、中華民國能源技術服務商業同業公會（ESCO公會）、加雲聯網、台達電子、台塑新智能、研華科技、有成精密、永豐銀行等，共同展示台灣最新能源科技研發與應用成果。

全球淨零行動持續加速，能源轉型已成為國家與企業的核心挑戰。Energy Taiwan 與 Net-Zero Taiwan 致力協助企業拓展國際合作、落實減碳行動，匯聚全球前沿技術、政策與市場資源，打造亞太最具影響力的能源與永續交流平臺，共同推動台灣成為亞太綠色經濟樞紐。更多展覽資訊，可至官網查詢(