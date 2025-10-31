全球炒AI股！亞股重塑　台積電佔台股權重是10年前3倍

▲台積電。（圖／ETtoday資料照）

人工智慧（AI）浪潮席捲全球股市，台股成為最大受惠市場之一。根據外媒彭博社報導，隨著台積電（2330）股價不斷創高、外資買盤集中，該公司在台灣加權指數（Taiex）中的權重已逼近45%，是十年前的三倍。這種「權值集中化」現象，讓基金經理人坦言「被動變主動」，操作難度顯著升高。

根據《彭博》報導，AI狂潮推升亞洲主要科技股估值飆升，尤其以台積電為代表，市值在7月突破1兆美元大關，帶動MSCI亞太指數今年漲幅達26%，創八年來相對美股最佳表現。不過，台積電市值膨脹也讓台股指數結構出現前所未見的集中程度。

市場專家指出，過去台灣投資人熟悉的「分散布局」策略正被迫改變。由於權值股漲勢過猛，被動型基金與ETF必須持續加碼台積電才能跟上指數表現，形成價格與權重互相推升的循環。

瑞聯銀行（UBP）亞洲科技資深顧問Vey-Sern Ling分析，「科技股比重過高迫使指數基金增加配置，進而推升這些股票的價格與指數比重，形成一個惡性循環，讓估值被進一步墊高。」

根據統計，台積電目前市值已超越整體台股總市值的三分之一，與南韓市場的三星、SK海力士「雙雄壟斷」情況類似。Eastspring投資香港區專家Ken Wong指出，高集中度讓以單一市場為主的基金操作空間受限，「在台灣市場，投資人幾乎無法避開台積電的影響。」

面對法規限制，歐系資金更顯掙扎。瑞士GAM投資管理公司基金經理Jian Shi Cortesi表示，歐洲規範對單一股票持股上限設有10%限制，但台積電在MSCI亞太（不含日本）指數中比重已逾12%，使得基金被迫尋找替代標的，如騰訊、鴻海及其旗下工業互聯網。

安本投資（Aberdeen）基金經理Xin-Yao Ng則指出，若受限於單一持股比例，會尋找與台積電供應鏈關聯度高的公司，如日月光投控、鴻海、致茂電子與環球晶等，「這些台灣科技股流動性佳、成長潛力強，甚至部分表現已優於台積電。」

儘管集中化風險升高，AI題材仍為市場帶來強勁動能。台積電今年以來股價累計上漲約40%，在全球AI晶片供應鏈中維持主導地位。分析人士認為，即便短期可能出現技術性修正，AI帶來的長期需求趨勢仍不變。

美銀亞太區策略長Winnie Wu指出，AI題材被視為「多年的長線主軸」，雖短線漲勢凌厲，但仍具中長期支撐力道。她強調，與南韓相似，台灣股市的科技權重雖高達八成，但中國、日本及印度等市場結構較為分散，可在全球投資組合中扮演風險對沖角色。