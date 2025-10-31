智慧能源週與淨零永續展圓滿落幕　國際買主較上屆成長六成

▲智慧能源週與淨零永續展展期間舉辦「永續獎」，於今日舉行聯合頒獎典禮。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導



外貿協會與SEMI旗下綠能暨永續發展聯盟(GESA)共同主辦的台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展今(31)日圓滿落幕。展會匯聚450家國內外指標企業、近1600個攤位，三天展期總計吸引2萬名國內外專業買主與業界人士參觀，其中國際買主近1200名，較上屆成長超過6成，前五大買主國依序為日本、新加坡、英國、馬來西亞及加拿大。

大會指出，再生能源及永續淨零已成全球產業競爭力的關鍵焦點。展覽期間辦理166場採購洽談會，邀集來自加拿大、澳大利亞、阿拉伯聯合大公國、英國、捷克等17國買主參與，促成多元國際商機交流。

為協助產業掌握減碳實務與跨界合作契機，主辦單位之一GESA綠能暨永續發展聯盟，積極促進半導體、高科技產業等需求方與展商對接。GESA 於展期中特別接待來自歐洲的國際永續顧問及荷蘭商務訪團，導覽內容聚焦於國際氫能、能源轉型技術，以及台灣的多元發展，並與歐洲國家館積極交流。現場互動熱絡，展現國際訪團對台灣能源轉型布局與政策方向的高度關注，突顯了產業與政策協力在推動淨零轉型中的重要性。

邁入第四屆的「永續獎」頒獎典禮於今日舉行，永鑫能源自14家入圍企業中脫穎而出，榮獲最高榮譽「白金獎」。董事長李豪表示：「綠能是一個關於永續發展的故事，無論是展場佈置或企業社會責任，都要以永續思維為核心。」永鑫能源以「共生」為核心理念，延續去年竹材與可回收材料搭建攤位，並結合互動遊戲與三井商場合作CSR活動，呈現兼具創意與社會關懷的永續精神。

金獎由聯合再生能源獲得，攤位採用逾九成可回收材料，並展示全方位綠能解決方案，體現以潔淨能源連結永續世界的願景。銀獎由睿禾控股摘得，展區以100%回收海洋廢料板材與循環租賃產品打造，展現永續理念。創意獎頒予風睿能源，以「零輸出、零廢棄、可回收」為核心，運用環保展材體現創新思維與永續責任。

人氣獎則由大東電業廠獲得，長期深耕永續轉型，從製程減碳、再生材料導入到節能線纜應用，展現企業在ESG領域的具體成果。今年參展企業在創意與互動規劃上更趨成熟，充分展現永續文化與減碳實踐，為產業發展注入新動能。

作為展會的重要亮點之一，今年延續去年的「碳學堂」並進一步深化概念，推出全新的「能源實驗室」，以「永續」為核心貫穿三天活動主軸。活動吸引近400位業界人士與參觀者報名參加，透過實際案例分析與互動交流，引導企業將淨零從規劃轉向行動，打造兼具學習與實踐的轉型平台，提供更多元且具可行性的能源轉型解決方案，協助企業開啟永續轉型的新思維與實踐路徑。

展期間亦舉辦多場重點論壇，探討全球淨零政策藍圖、技術創新與供應鏈策略，議題涵蓋再生能源、氫能應用、智慧儲能、電力韌性、永續金融與電動車等領域。其中如「太陽能 × 儲能創新論壇」聚焦光儲整合與系統效率提升；「離岸風電產業鏈競爭力論壇」強調在地化與國際化並進；「氣候韌性 × 減碳解方領袖論壇」探討企業如何以可信數據、再生能源與永續金融打造低碳競爭力，推動「2050 淨零」從願景走向行動。

「氫能應用與未來趨勢論壇」聚焦以氫能強化電網韌性與減碳應用，展現其在資料中心、製造業與交通領域推動淨零轉型的關鍵潛力；最終日「電力韌性 × 低碳轉型」則聚焦智慧電網與AI能源管理，探討如何強化電力韌性與低碳轉型，並借鏡丹麥以「韌性」為核心的能源轉型經驗。展會論壇共吸引數千位產官學研與國際代表參與，展現臺灣推動能源轉型的前瞻視野。

今年集結英國、比利時、丹麥及荷蘭四大國家館，英國館率領13家企業參展，涵蓋風場規劃與運維服務；比利時館則整合從監測至海事工程的完整供應鏈；丹麥館展示丹麥在綠色永續科技領域領導地位的尖端解決方案；荷蘭館則聚焦離岸風電系統整合與研發合作，彰顯國際攜手推動綠能轉型的共同目標。

同時，展會亦設有多個特色專館，以促進深度節能與綠電交易的實際應用。其中，中華民國能源技術服務商業同業公會(ESCO公會)致力協助企業提升能源使用效率，推動深度節能；中華民國太陽光電發電系統商業同業公會（PVGSA）則以推動綠電交易、光儲整合與儲能轉供等議題為己任，展現台灣在綠色能源發展上的決心。

面對全球淨零趨勢，台灣正加速推動能源多元化與低碳產業轉型。2026「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」將於10月14日至16日在南港展覽館一館再度登場，致力打造亞太最具指標性的綠色淨零展會。