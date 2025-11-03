ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

東南亞國家同意額外購買1900萬噸美國大豆　散裝船迎來4個月榮景

▲裕民航運有23艘巴拿馬型船，估計會是今年第四季獲利的最大支撐。（圖／翻攝自裕民官網）

▲美國出口大豆主要由巴拿馬型與超輕便型船運送。（圖／翻攝自裕民官網）

記者張佩芬／綜合報導

美國媒體報導，該國財政部長貝森特(Scott Bessent)在福克斯商業頻道《早安瑪麗亞》(Mornings with Maria)節目中表示，除了中國大陸承諾在本季(截至明年1月)購買1200萬噸美國大豆，東南亞其他國家也同意額外購買1900萬噸美國大豆。散裝船公司高階指出，合計3100萬噸大豆，運輸時間估在今年12月到明年3月底，將是散裝船的高光時刻。

貝森特是在美國時間10月30日接受訪問，他並未說明東南亞國家加購1900萬噸大豆的時間框架及具體採購國家。根據美國官方統計，除中國，亞洲進口國近幾年每年自美國進口大豆約為800萬至1000萬噸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

散裝公司指出，美國大豆生產與銷售是有季節性的，今年秋天生產的大豆，主要出口時間是在9月到次年第一季底，在美國透過關稅協商強力推銷下，突然多賣出合計3100萬噸大豆，約需要388艘次巴拿馬型船運輸，屬於短時間急促的需求，估計必會推升市場運價。

路透社報導指出，芝加哥期貨交易所(CBOT)在消息曝光後，大豆合約由跌轉升，收漲1.2%，報每蒲式耳11.06美元，創15個月來收盤新高。

中國是全球最大的大豆進口國，最高進口量曾佔全球大豆貿易供應的約61%。大豆在中國食品體系佔有關鍵地位，中國人愛吃的豆腐、豆皮、豆漿、醬油與食用油都是由大豆製造，壓榨後的豆粕則用來當做豬飼料，生產的食用油還外銷印度與東南亞國家，另外美國也向中國購買廢棄食用油，用來製造生物柴油等再生能源。

而大豆是美國最大的農產品出口品項，中國則是其第一大出口目的地。川普在2016年年底首次當選美國總統，該年中國進口美國大豆高達3684萬噸，佔美國總產量的50%以上。因為中美貿易戰，根據美國農業部統計顯示，去年美國對中國出口大豆約2700萬噸，少掉近千萬噸。

關鍵字： 東南亞國家額外購買美國大豆4個月榮景

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

推薦閱讀

東南亞國家同意額外購買1900萬噸美國大豆　散裝船迎來4個月榮景

東南亞國家同意額外購買1900萬噸美國大豆　散裝船迎來4個月榮景

美國媒體報導，該國財政部長貝森特(Scott Bessent)在福克斯商業頻道《早安瑪麗亞》(Mornings with Maria)節目中表示，除了中國大陸承諾在本季(截至明年1月)購買1200萬噸美國大豆，東南亞其他國家也同意額外購買1900萬噸美國大豆。散裝船公司高階指出，合計3100萬噸大豆，運輸時間估在今年12月到明年3月底，將是散裝船的高光時刻。

2025-11-03 02:29
拼賺逾23萬！6檔抽籤股起跑　童子賢「金孫」永擎報酬率破86%

拼賺逾23萬！6檔抽籤股起跑　童子賢「金孫」永擎報酬率破86%

台股新股抽籤熱潮持續升溫！本週共有6檔股票開放公開申購，其中最吸睛的莫過於AI伺服器概念股、和碩（4938）孫公司永擎（7711）。根據證交所公告，永擎自11月7日至11日開放登記申購，11月13日抽籤，因承銷價268元、市價高達498.5元，帳面價差飆出23萬元，投資報酬率衝上86%，關注度最高。

2025-11-03 00:03
全球企業市值較勁！台積電排第10　謝金河：怪！日企擠不進30強

全球企業市值較勁！台積電排第10　謝金河：怪！日企擠不進30強

全球主要資本市場10月市值排行洗牌，財信傳媒董事長謝金河觀察，美股在輝達（NVIDIA）市值衝破5兆美元的效應下，前6大市值公司追平深滬港股；而在非美企業表現上，台積電（2330）市值1.2668兆美元排全球第10，不過全球市值前30強的企業日本沒有一家進榜，老謝直呼「很奇怪」。

2025-11-02 18:00
中向美採購1200萬噸大豆僅佔散裝總量0.21%　但時間短促有利運價

中向美採購1200萬噸大豆僅佔散裝總量0.21%　但時間短促有利運價

中國將在2025年最後2個月採購至少1200萬噸美國大豆，並在2026年、2027年及2028年每年至少採購2500萬噸，另中國也將恢復採購美國高粱及硬木原木等；有法人分析，1200萬噸僅佔全年散裝貨總量54億噸的0.21%，對市場影響很小，但散裝船公司認為，短時間急促的需求勢必讓運水漲船高。

2025-11-02 16:57
留才久用遭指讓仲介收買工費　勞動部：最重可停業

留才久用遭指讓仲介收買工費　勞動部：最重可停業

移工團體今天批評，移工留才久用方案反讓仲介可收取「買工費」。勞動部回應，若有相關情事，可打1955專線申訴，查證屬實，最重可要求仲介停業，1至8月開罰8家，其中6家停業。

2025-11-02 15:22
快加油！明起汽油漲0.3元　柴油漲0.2元

快加油！明起汽油漲0.3元　柴油漲0.2元

台灣中油公司自明（3）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.7元。

2025-11-02 12:02
AI股市關鍵5國！謝金河：台積電上漲中規中矩　日韓記憶體廠更狂

AI股市關鍵5國！謝金河：台積電上漲中規中矩　日韓記憶體廠更狂

AI狂潮持續，財信傳媒董事長謝金河（老謝）觀察「股市關鍵5國」表現，發現韓股今年來已大漲逾7成，日股、美國費城半導體指數皆漲逾1成，台股以9.34%漲幅緊追。

2025-11-02 10:30
逾2公斤超攜黃金被沒收　市值衝破700萬元

逾2公斤超攜黃金被沒收　市值衝破700萬元

出國通關旅客注意，財政部台北關公告最新統計，自今年至8月底，查獲旅客出、入境未申報攜帶超過限額黃金累計重量超過2公斤，另由於黃金價格走揚，前8月超攜黃金市值衝破700萬元。

2025-11-02 09:48
真理大學60週年慶謝志堅談航運　看紅海危機難解、陽明需持續擴充

真理大學60週年慶謝志堅談航運　看紅海危機難解、陽明需持續擴充

真理大學於11月1日舉辦「真理大學60週年校慶演講與座談」，邀請曾任長榮海運與陽明海運董事長的傑出校友謝志堅，以「挑戰與展望：從長榮到陽明--關稅戰後貨櫃航運變局中的企業領導與人才佈局」為題專題演講。謝志堅坦言，以目前以哈情勢，他不認為紅海危機即將解決。

2025-11-01 17:25
台船承造巡防艦成軍與高緯度遠洋巡護命名下水典禮　賴總統親自主持

台船承造巡防艦成軍與高緯度遠洋巡護命名下水典禮　賴總統親自主持

台灣國際造船股份有限公司(以下簡稱：台船公司，股號：2208)承造海洋委員會海巡署艦隊分署4000噸級巡防艦4艘暨高緯度遠洋巡護船6艘，於今(1)日上午10時，由總統賴清德主持，率同海洋委員會管碧玲主任委員、台船公司陳政宏董事長，並在高雄市陳其邁市長、原住民族委員會曾智勇(Ljaucu‧Zingrur)主任委員，與立法委員邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、李柏毅，及產官學研等各界賢達人士見證下，參與台船公司高雄廠「嘉義級巡防艦第四艘台北艦成軍暨高緯度遠洋巡護船第一艘命名下水聯合典禮」活動。

2025-11-01 14:50

讀者迴響

熱門新聞

拼賺逾23萬！6檔抽籤股起跑　童子賢「金孫」永擎報酬率破86%

逾2公斤超攜黃金被沒收　市值衝破700萬元

法說會報喜！被動元件需求爆發　 3大龍頭股價強勢噴出

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

全球企業市值較勁！台積電排第10　謝金河：怪！日企擠不進30強

留才久用遭指讓仲介收買工費　勞動部：最重可停業

又一家老字號傳產關門！桃園染整大廠宣布「結束營業」

有29天特休！他想30天前提離職直接休完

中向美採購1200萬噸大豆僅佔散裝總量0.21%　但時間短促有利運價

即／大樂透連13槓「下期飆5.2億」

ETF雙強領軍！00929配息連升　00940相對便宜

台船承造巡防艦成軍與高緯度遠洋巡護命名下水典禮　賴總統親自主持

記憶體兩樣情！DRAM出口年增率99%　SSD、HDD卻衰退

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

孩童1萬怎麼領？　一張圖看懂3方式

65.2萬股民息利雙收！006208配息大增至3.448元　股價今創新高

普發1萬拼多賺11萬！4銀行加碼一文看　ATM、數位帳戶搶好康

高鐵南延＋台積電供應鏈加持　屏東新案直攻4字頭

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366