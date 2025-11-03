黃仁勳力讚4台廠在美合作　台積電再戰股價新高

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳（圖左）盛讚台積電等4台廠在美國打造AI晶片，圖右為台積電董事長魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股 AI 概念股龍頭輝達（Nvidia）日前市值突破 5 兆美元，執行長黃仁勳日前受訪時大讚台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）、矽品（已併入日月光，3711）等4台廠為合作夥伴，成功在美國本土打造全球最先進的 AI 晶片，引發關注。

受利多消息激勵，台積電今（3）日早盤衝上 1520 元，距離歷史天價 1525 元僅一步之遙，不過鴻海、緯創、日月光投控漲多拉回，開盤半小時跌幅皆超過1%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃仁勳在接受美國節目《Sunday Morning Futures》專訪時表示，AI 是一場新的「工業革命」，堪稱「本世紀最重要的技術」，甚至可能是「史上最重要的技術」，而美國重建本土製造、重掌科技主導權的行動正加速進行。

他透露，輝達能在短短9個月內完成美國 AI 晶片生產，關鍵在於美國政府與業界的高速合作。他特別點名感謝台積電、鴻海、緯創、艾克爾（Amkor，美國封裝測試廠商）、以及日月光（矽品已併入日月光集團）等台廠夥伴，攜手讓這項艱鉅任務在亞利桑那州落地實現。

「這些工人、工程師、建築團隊夜以繼日地努力，現在我們已開始量產全球最先進的 AI 晶片，」黃仁勳說。他強調，AI 不只是開發模型，更關乎實際應用，包括醫療、製造、機器人與科學等多個產業，AI 技術將徹底改變未來。