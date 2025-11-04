ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台日創投結盟！　開發創新管顧與GxPartners簽合作備忘錄

▲開發創新管顧與GxPartners於福岡Ramen Tech簽署合作備忘錄。（圖／業者提供）

▲開發創新管顧與GxPartners於福岡Ramen Tech簽署合作備忘錄。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中華開發資本（簡稱開發資本）旗下開發創新管理顧問公司（簡稱創新管顧）今年六月於福岡設立第二個日本據點後，積極連結西日本在地資源，近日於日本福岡舉辦的 Revolutionizing Asia: Merging Ecosystems & Networks – Tech（Ramen Tech）展會期間，與當地知名創投GxPartners 簽署合作備忘錄，共同推動台日新創在投資、資源整合及跨境交流等領域的合作。同時，創新管顧亦於活動中設立「CDIB Award」，鼓勵具潛力的新創團隊赴台參訪，以具體行動展現跨境交流的精神。

創新管顧總經理郭大經表示，東京與福岡是日本兩大新創重鎮，創新管顧選擇落地於此，旨在成為串連台日新創的重要橋梁。本次參與Ramen Tech並與深耕九州的創投機構GxPartners建立策略聯盟，象徵將透過資源整合與網絡連結，全面支持新創企業發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

GxPartners 長期專注於早期新創投資，不僅提供資金支持，亦經營福岡知名新創加速器「StartupGoGo」，積極培育創業團隊，並持續拓展海外市場。GxPartners 代表岸原稔泰表示期待透過此次合作，推動台日新創之間的資源交流與夥伴關係，攜手打造更具活力的創業生態系。同時也強調，未來將積極參與台灣的創業相關活動，深入了解當地新創生態圈及具體合作機會。創新管顧亦邀請 GxPartners 參加 11 月在台北舉辦的《2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華》，親身感受台灣新創的能量與熱情，延續雙方在福岡建立的合作基礎。

為實質支持台日新創，創新管顧於Ramen Tech的「RAMEN TECH PITCH BATTLE」設立「CDIB Award」，贊助獲獎團隊赴台參訪並與當地新創生態圈交流。今年九州大學衍生新創 aiESG從20家亞洲潛力新創中脫穎而出，獲得CDIB Award。aiESG 提供 ESG 評價平台，並與哈佛大學合作建立資料庫，運用 AI 技術進行企業永續評估。郭大經指出，aiESG發展方向與開發資本於 2024 年成立的中華開發跨境創新基金CDIB Cross Border Innovation Fund II LP（簡稱「開發跨境創新基金」）投資主軸高度契合，期待能持續見證其成長。

開發跨境創新基金為開發資本跨足東北亞的創投基金，由開發資本、台日政府基金 (國發基金與Cool Japan Fund) ，及台灣產業界如奇景光電、精誠資訊、雄獅旅遊等共同成立，投資主軸涵蓋移動互聯網、數位轉型、人工智慧/區塊鏈及生活產業等台日兩地的新創企業。此外，開發資本在日本的布局另包括半導體供應鏈相關投資，及位於九州的AI運算數據中心；未來也將關注日本生醫研發能量所帶來的投資機會。

關鍵字： 台日合作CDIBAward新創企業跨境交流投資合作

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【兒親眼目睹】婦撿浪貓誤闖斑馬線　遭2機車撞飛...

推薦閱讀

普發1萬財部揪出4釣魚詐騙網站　急拋「3不1要」原則呼籲莫上當

普發1萬財部揪出4釣魚詐騙網站　急拋「3不1要」原則呼籲莫上當

普發1萬元政策線上登記明（5）日起跑，財政部證實，10月31日（五）晚間及11月2日（日）上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址，涉及釣魚網站詐騙行為，呼籲民眾透過「3不1要」原則防詐。

2025-11-04 12:47
記憶體大廠SK海力士飆漲240%　韓交易所發布「投資警示」

記憶體大廠SK海力士飆漲240%　韓交易所發布「投資警示」

記憶體大廠SK海力士公司股價今年上漲了240%，引發了韓國交易所對投資者的罕見謹慎態度，這可能表明該股可能過熱。

2025-11-04 13:55
快訊／台股衝新高後翻黑殺逾271點　上沖下洗近500點

快訊／台股衝新高後翻黑殺逾271點　上沖下洗近500點

亞股全面拉回，台積電（2330）今（4）日平1525元天價後帶頭開殺，午盤失守1500元整數關卡，台股指數早上一度衝高，大漲220點，創下28554.61點新高，但午盤過後，殺盤湧現，重挫271.71點，來到28068.88點，回測2萬8千點大關，今日指數上下震盪490點。

2025-11-04 12:32
記憶體難兄難弟！　宇瞻、十銓出關首日雙摜跌停

記憶體難兄難弟！　宇瞻、十銓出關首日雙摜跌停

記憶體股十銓（4967）、宇瞻（8271）今（4）日結束處置正式「出關」，但因類股漲多回檔，2檔出關股恢復正常交易首日出師不利，宇瞻盤中數度摜至跌停價95.4元；十銓在10點47分殺至跌停價126.5元，投資人嘆息。

2025-11-04 11:00
寶佳出手併中工！　劍指中石化飆漲停

寶佳出手併中工！　劍指中石化飆漲停

大型房地產開發業寶佳集團取得中工（2515）逾1成股權，市場認為寶佳背後意圖劍指中石化（1314），中石化今（4）日早盤爆逾4.5萬張成交量亮燈漲停，中工盤中亦漲逾9%。

2025-11-04 09:38
11月首周9檔ETF除息秀　3檔年化配息率逾6%

11月首周9檔ETF除息秀　3檔年化配息率逾6%

1月ETF除息秀登場。據統計，將於11月首周除息的股債ETF共計有9檔，全數皆為月配型，其中有6檔債券ETF，3檔為台股ETF，以預估年化配息率來看，3 檔年化配息率逾6%，其中群益優選非投等債（00953B）以7.71%居冠，其次是群益科技高息成長（00946）以6.82%居次，排第三是統一台灣高息動能（00939）。

2025-11-04 10:25
慧洋第四季本業與售船利益都提高　明年首季看好美國穀物運輸

慧洋第四季本業與售船利益都提高　明年首季看好美國穀物運輸

慧洋-KY(2637)今年第三季業績大幅好轉，自結單季營收44.50億元，獲利14.94億元，EPS2.01元，第四季市場運價上升，10月最後一艘售出的海岬型船完成交船，約837.5萬美元獲利進帳，貢獻EPS約0.3元，年底前預計還有2到3艘小型散裝船出售的獲利可以進帳，加上美國預計在今年11月開始大量銷往亞洲的穀物，估計業績表現會優於第三季。

2025-11-04 07:00
普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

「全民+1政府相挺」普發現金登記網站將於11月5日上午8點起至11月9日為期5天開放預登記，並於11月10日起全面開放登記，表定11月12日入帳。財政部國庫署指出，入帳時間視各家銀行做法不同，有銀行最快在11月11日以後下午6點就能陸續入帳。

2025-11-04 15:54
捷迅第三季營收創歷史新高　未來加強中東、中亞與非洲業務

捷迅第三季營收創歷史新高　未來加強中東、中亞與非洲業務

捷迅(2643)今(4)日董事會後公告114年第三季營收21.61億元，較上季成長5.83%，較去年同期成長53.51%，單季營收創下歷史新高紀錄；第三季每股盈餘(EPS)2.79元，較上季增加 2,046.15%、較去年增加 116.28%；寫下近兩年最強第三季的卓越表現，累計前三季營收61.39億元，每股盈餘(EPS)4.70元，較去年同期成長13.53%。

2025-11-04 14:43
台日創投結盟！　開發創新管顧與GxPartners簽合作備忘錄

台日創投結盟！　開發創新管顧與GxPartners簽合作備忘錄

中華開發資本（簡稱開發資本）旗下開發創新管理顧問公司（簡稱創新管顧）今年六月於福岡設立第二個日本據點後，積極連結西日本在地資源，近日於日本福岡舉辦的 Revolutionizing Asia: Merging Ecosystems & Networks – Tech（Ramen Tech）展會期間，與當地知名創投GxPartners 簽署合作備忘錄，共同推動台日新創在投資、資源整合及跨境交流等領域的合作。同時，創新管顧亦於活動中設立「CDIB Award」，鼓勵具潛力的新創團隊赴台參訪，以具體行動展現跨境

2025-11-04 14:16

讀者迴響

熱門新聞

台積電的起家厝！　2年內停產

記憶體難兄難弟！　宇瞻、十銓出關首日雙摜跌停

台灣登日本3水果最大買家！　1年吃掉31億

記憶體宇瞻、十銓明出關　華邦電延長處置至11／17

全支付「彎道超車」一卡通、街口　歸功1通路手把手

逾2公斤超攜黃金被沒收　市值衝破700萬元

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

00929配息奪冠、填息也稱霸

快訊／台股衝新高後翻黑殺逾271點　上沖下洗近500點

寶佳出手併中工！　劍指中石化飆漲停

上班族靠ETF打造穩穩現金流

逆勢吸金00768B規模成長居首

基隆威海營區BOT案擁市中心1.17公頃土地　明年招標興建複合商場

普發1萬8大官股銀行拼了！　5大類好康出爐

拼賺逾23萬！6檔抽籤股起跑　童子賢「金孫」永擎報酬率破86%

謝金河看台塑四寶　點名南亞率先翻身

老牌遊戲廠大宇資訊宣布改名

台股創新高！漲逾205點衝28539新高　台積電漲10元至1520

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366