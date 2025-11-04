台日創投結盟！　開發創新管顧與GxPartners簽合作備忘錄

▲開發創新管顧與GxPartners於福岡Ramen Tech簽署合作備忘錄。（圖／業者提供）

中華開發資本（簡稱開發資本）旗下開發創新管理顧問公司（簡稱創新管顧）今年六月於福岡設立第二個日本據點後，積極連結西日本在地資源，近日於日本福岡舉辦的 Revolutionizing Asia: Merging Ecosystems & Networks – Tech（Ramen Tech）展會期間，與當地知名創投GxPartners 簽署合作備忘錄，共同推動台日新創在投資、資源整合及跨境交流等領域的合作。同時，創新管顧亦於活動中設立「CDIB Award」，鼓勵具潛力的新創團隊赴台參訪，以具體行動展現跨境交流的精神。

創新管顧總經理郭大經表示，東京與福岡是日本兩大新創重鎮，創新管顧選擇落地於此，旨在成為串連台日新創的重要橋梁。本次參與Ramen Tech並與深耕九州的創投機構GxPartners建立策略聯盟，象徵將透過資源整合與網絡連結，全面支持新創企業發展。

GxPartners 長期專注於早期新創投資，不僅提供資金支持，亦經營福岡知名新創加速器「StartupGoGo」，積極培育創業團隊，並持續拓展海外市場。GxPartners 代表岸原稔泰表示期待透過此次合作，推動台日新創之間的資源交流與夥伴關係，攜手打造更具活力的創業生態系。同時也強調，未來將積極參與台灣的創業相關活動，深入了解當地新創生態圈及具體合作機會。創新管顧亦邀請 GxPartners 參加 11 月在台北舉辦的《2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華》，親身感受台灣新創的能量與熱情，延續雙方在福岡建立的合作基礎。

為實質支持台日新創，創新管顧於Ramen Tech的「RAMEN TECH PITCH BATTLE」設立「CDIB Award」，贊助獲獎團隊赴台參訪並與當地新創生態圈交流。今年九州大學衍生新創 aiESG從20家亞洲潛力新創中脫穎而出，獲得CDIB Award。aiESG 提供 ESG 評價平台，並與哈佛大學合作建立資料庫，運用 AI 技術進行企業永續評估。郭大經指出，aiESG發展方向與開發資本於 2024 年成立的中華開發跨境創新基金CDIB Cross Border Innovation Fund II LP（簡稱「開發跨境創新基金」）投資主軸高度契合，期待能持續見證其成長。

開發跨境創新基金為開發資本跨足東北亞的創投基金，由開發資本、台日政府基金 (國發基金與Cool Japan Fund) ，及台灣產業界如奇景光電、精誠資訊、雄獅旅遊等共同成立，投資主軸涵蓋移動互聯網、數位轉型、人工智慧/區塊鏈及生活產業等台日兩地的新創企業。此外，開發資本在日本的布局另包括半導體供應鏈相關投資，及位於九州的AI運算數據中心；未來也將關注日本生醫研發能量所帶來的投資機會。