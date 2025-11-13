記憶體股華東拉6根漲停飆天價　力積電再爆逾35萬張大量

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

市場寄望記憶體報價調漲拉抬業績，類股表現持續強勁。記憶體封測廠華東（8110）今（13）日盤中再度衝上漲停，為連續6個交易日亮燈；另記憶體晶圓代工業者力積電（6770）在連續2天被證交所列注意股後，今日持續爆出逾35萬張大量，為台股上市公司成交排行榜亞軍，僅次於台玻（1802）的36萬張交易量。

力積電昨（12）日遭證交所公告連續2個交易日列為注意股，今日開盤2小時再爆35.68萬張成交量，股價沿平盤附近震盪，暫報37.1元上漲1.64%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

證交所指出，力積電至12日為止最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達133.97%，且11月11日的最近6個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率62.51%，且11月11日當日沖銷成交量占該日總成交量比率63.05%。

華東今日以每股40.6元開出，開盤不到5分鐘衝上42.1元漲停價，盤中數度打開，成交量7.33萬張位居上市公司排行第8大。

不過，華東今年前3季營收53.25億元、年減8.99%，前3季因中國廠因素導致本業虧損，靠業外收益挹注轉盈，稅後純益6.5億元，每股稅後純益（EPS）為1.29元。

遭大股東台塑集團與外資聯手倒貨的南亞科（2408）今日同步帶量走揚，至11點成交量突破16萬張，上漲15.5元或9.51%，最高報178.5元，刷新天價。