高人氣記憶體股3利空罩頂　2檔今起關禁閉跌最重

▲在台股中高人氣記憶體股今日全面拉回修正。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

日本NAND Flash大廠鎧俠（Kioxia）財報爆雷、陸廠長江存儲擴產加上DRAM報價漲收斂3大利空傳出，記憶體股在昨（13日）後半場已顯疲態，今（14）日伴隨台股大跌，全面拉回修正，創見（2451）、華東（8110）今起遭處置股，在類股中表現最為弱勢。

鎧俠周四公佈第2財季調整後淨利潤同比驟降超60%，當季淨利潤僅爲417億日圓（約合2.84億美元），較上年同期大幅下滑，公司面臨收入下降與成本上升的雙重壓力，這一業績表現引發市場對記憶體市場景氣度的擔憂，波及美股13日相關個股表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外《日經》報導，中國最大 NAND 快閃記憶體製造商長江存儲（YMTC）近日於武漢正式啟動第三座晶圓廠建設，預計 2027 年投產，並同步擴充第二廠區產能。

報導指出，作為大陸主要的NAND快閃記憶體晶片製造商，長江存儲穩步擴大市占，儘管主要業務仍集中在境內市場，但2年內很可能成為全球產能第5大、甚至第4大的生產商。

另根據集邦（TrendForce）13日即時報價顯示，雖包括DDR5 16G (2Gx8)、DDR4 16Gb (2Gx8)、 DDR3 4Gb 512Mx8等主要產品報價普遍上漲，但漲幅大幅收斂至1%以內。

由於記憶體股利空消息面傳出，類股昨日上演急拉急殺走勢，今日伴隨台股大幅拉回，類股全面修正，惟包括南亞科（2408）、力積電（6770）市場交投重心，不到二個小時交易量爆出逾15萬張大量；至於今起遭處置的創見早盤一度跌逾9%，華東也重挫逾8%。



