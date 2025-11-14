亞洲AI股熱潮面臨現實考驗！　外資競相拋售台、韓股市

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

由於估值過高和風險偏好減弱打擊了市場信心，全球投資者正以至少七個月來最快的速度從亞洲最大的人工智慧市場撤資。

根據《彭博社》彙編的數據顯示，本月迄今，外國投資者分別拋售了近46億美元的台灣和韓國股票，預計分別創下自3月和4月以來最大的單月資金流出紀錄。這兩個市場是該地區拋售最為嚴重的市場。

《彭博社》指出，此次回落標誌著市場對亞洲人工智慧領域快速發展動能的熱情正在消退，估值過高和獲利預期與市場預期不符的擔憂日益加劇。此外，市場對聯準會12月降息的預期逐漸減弱，也抑制了全球風險偏好。

Van Eck Associates Corp的跨資產策略師 Anna Wu 表示，儘管全球人工智慧的長期基本面依然完好，但最近的各種因素引發了「獲利回吐和短期情緒回調」，她稱這種短期走勢是「健康的」。

隨著投資人加倍關注人工智慧熱潮是否已超出合理水平，這一切開始改變。近期湧現的一系列循環交易（買賣雙方直接進行交易），也加劇了人們對營收和估值被誇大的擔憂。

其中一些擔憂情緒在上周波及全球市場。韓國綜合股價指數（KOSPI）自4月以來飆升84%後，已從11月初的高點回落。台灣加權指數本月也回吐了部分漲幅。

這種悲觀情緒也波及到了鄰國日本。交易所營運商日本交易所集團的數據顯示，截至11月7日，外國投資者拋售了價值23億美元的日本股票，這是六周以來的首次淨賣出，如果將期貨市場也計算在內，淨賣出金額則高達73億美元。