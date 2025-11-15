AI估值過高雜音台股漲多拉回　明年企業獲利成長成解方

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（14）日台股受美股AI巨頭股價回檔拖累，終場大跌506.06點，收在27397.5點，跌破月線支撐，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，雖然市場現在出現AI企業估值面過高的雜音，需求面方興未艾，2026年美股企業獲利成長開始擴散至各產業的趨勢，而非僅集中在大型科技龍頭股。

隨著AI資本支出持續擴張，郭明玉表示，台股AI相關供應鏈企業獲利也同步獲得挹注，除了台灣10月出口額達618億美元，年增率高達49.7%，創歷年單月新高，台股獲利展望也持續獲得上修，2026年獲利預估已由年增11%上修至20%，相較2025年的11%年成長明顯擴大。



從產業面檢視，郭明玉說明，台灣半導體2025年第三季動能展現升溫態勢，根據工研院產科國際所統計，第三季台灣整體IC產業包含設計、製造、封裝、測試產值達1.67兆元，年增20.6%，顯示在AI伺服器、高頻寬記憶體(HBM)與車用電子需求帶動下，產業已重返成長軌道，今年台灣IC產業產值可望再刷新歷史新高紀錄。



不過近期台股AI族群可能持續受美股影響，加上融資餘額已超過3100億元，郭明玉認為，周五指數跌破月線且呈現長黑K，短線震盪機率加大，資金往非AI與中小型題材股輪動，預期技術指標整理後有望再伺機挑戰高點。



保德信市值動能50 ETF （009803）經理人楊立楷指出，展望台股整體獲利表現無虞，且全球AI投資熱潮並未過熱，反而為全球生產力升級鋪路，看好現金流充沛、結構性算力需求成長，以及大型CSP業者持續上修資本支出，有助推升台股企業盈餘展望上修，預期短期技術性修正空間應有限，逢指數拉回反而是值得進場加碼布局的時機，建議挑選具競爭優勢之產業或個股，並以AI相關科技股為首要配置，或可將台股作為主要核心配置資產，透過定期定額搭配單筆逢低加碼，掌握台股後市受惠於AI浪潮的漲升趨勢。

