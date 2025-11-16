香港僑福地產300億貸款協商添變數　彭博：台板信銀行融資評估中

▲香港地產開發商僑福集團不動產授信出狀況，金額逼近300億元，《彭博》指身為銀行團成員的台灣板信銀證實融資評估中。圖為板信銀行分行外觀，非指當事授信分行。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

中國房地產危機持續延燒，亞洲多家銀行捲入債務違約風險。香港開發商僑福集團一筆高達9.4億美元（約新台幣291億元）的房地產抵押貸款上周五（14日）到期，僑福正與台灣板信銀行等多家金融機構協商展期，但銀行團進入融資評估階段，後續進展不明。

據《彭博社》報導，該筆貸款由多家亞洲銀行共同參與，包括匯豐控股、恒生銀行、大華銀行（UOB）及多家台資銀行。其中，台灣的板信銀行目前尚未批准其所承作部分的展期，使整體再融資進度增添變數。板信銀行13日透過電子郵件表示，仍在進行評估，尚未做出最終決定。

僑福集團此次貸款以位於北京朝陽區的僑福芳草地（Parkview Green）綜合商辦大樓作為抵押品。該建物因現代化玻璃建築風格與當代藝術收藏而聞名。然而據了解，該資產目前現金流不足，無法覆蓋債務利息與本息償付，儘管去年曾嘗試出售資產，但至今尚無買家接手。

報導指出，僑福集團今年8月曾爭取到3個月寬限期，目前貸款即將到期，但債權人對於是否再展期仍意見分歧。銀行業者面臨兩難：一方面，若不斷展期無法解決根本問題；另一方面，若強行催收，則恐面臨巨額損失。

除了僑福案外，私募基金基匯資本（Gaw Capital）主導的另一筆2.6億美元貸款已經到期且出現未償情形，若債權人啟動程序，最快幾日內將被正式認定違約。該貸款是以上海南京東路商圈的海洋大廈（Ocean Towers）作為擔保，該基金曾試圖變賣資產，但在貸款到期前仍未成功出售。

外電報導指出，這類房地產擔保貸款多是在中國房市繁榮時期簽訂，如今在市場下行期間密集到期，境外放款銀行受到清償限制，風險急遽升高。彭博資訊也指出，2023至2024年間，中國商用不動產的「困境出售（Distressed Sales）」總額達1140億元人民幣，創歷年新高。

值得注意的是，基匯資本目前也正協商另一筆約1.1億美元的貸款再融資，用於上海一處生命科學園區項目，該筆貸款預計11月24日到期，目前正與現有貸方洽談三年期新融資案。