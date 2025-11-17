比特幣跌破新低！《富爸爸》清崎硬剛市場：一枚都不賣還要加碼

▲《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）。（圖／翻攝自X／Robert Kiyosaki）

記者閔文昱／綜合報導

《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）近日多次在社群平台X發文，面對比特幣近期遭遇沉重賣壓、價格回落至近半年新低，他依然強調「絕不會賣出」任何持有的加密資產，並直言自己並不缺現金，而是在等待他稱作「大印鈔時代」（The Big Print）到來。他相信，當全球債務壓力迫使各國政府再次大量印鈔時，黃金、白銀、比特幣和以太幣等稀缺資產會迎來更大的升值空間。

清崎指出，當前市場普遍拋售並不是因為比特幣、黃金或其他資產變得不好，而是因為「全球都缺現金」，投資人被迫賣出手中最好的資產換取現金，但他本人不需要變現，因此選擇持續抱緊。他更預告，等這波回調落底後，他將會「加碼買更多比特幣」，並提醒投資人不要以為等跌完再買就能撿便宜，「你可能會買在更高」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲比特幣。（圖／免費圖庫pexels）

除了重申對加密資產的長期信仰外，清崎也強烈批判「紙上資產」與美國金融體系。他直言巴菲特主張的股票、債券都是「華爾街印出來的假資產」，更不信任聯準會、財政部與政府，他稱美國發行的法幣是「假錢」，而真正的資產是黃金、白銀，以及由市場共識建立的比特幣、以太幣。他強調，比特幣永遠只有2100萬枚，而各國貨幣卻能無限量印製，這也是他堅持持有「稀缺資產」的核心理由。

清崎也再次提到《現金流》桌遊與《富爸爸窮爸爸》書中的概念。他說，理財的關鍵在於「讓自己永遠有錢」，現金流來自真正能產生收入的資產，例如房地產、油井與私人投資，而不是存款與 ETF、REITs 等「被印出來的紙資產」。他提醒投資人面對市場下跌不應恐慌，而要從錯誤中學習，因為「學校懲罰犯錯，但財務自由正是從犯錯中學會的」。

清崎最後警告，全球債務危機遲早會逼迫政府再次大量印鈔，而這場「大印鈔」將重擊法幣價值，稀缺資產才是未來真正能保值的工具。他並再次重申，「我不賣比特幣，因為我不是笨蛋。假錢會一直印，但比特幣永遠只有 2100 萬枚。」