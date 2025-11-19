虛擬資產調查出爐　遠銀Bankee：6成受訪者持有、3成投入超過百萬

▲遠銀調查，6成受訪者持有虛擬資產。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

2025年被視為台灣虛擬資產市場的關鍵轉折點，隨著比特幣創歷史高位、美國現貨 ETF 開放交易，以及金管會已預告《虛擬資產服務法》草案，市場正從波動走向制度化與信任重建，遠東商銀Bankee社群銀行今（19）日發布《2025 虛擬資產調查報告》，呈現台灣市場與投資人的最新樣貌。調查顯示，受訪者中已有62.7%民眾持有虛擬資產，其中82.7%有獲利，虛擬資產正從小眾邁入全民理財主流。

遠東商銀 Bankee 社群銀行自 2019 年起即提供虛擬資產金流服務，目前負責全台逾9成市場。繼《2023 虛擬資產大調查》與《2024 虛擬資產白皮書》後，遠東商銀 Bankee 社群銀行與區塊鏈媒體《動區動趨 BlockTempo》合作發布《2025 虛擬資產調查報告》，透過線上問卷回收 1,888 份有效樣本，95% 信心水準下，抽樣誤差 2.26%，深入剖析臺灣投資者的行為與心態。

調查顯示，台灣虛擬資產持有者中男性佔79.5%，女性佔 20.1%，平均年齡 38 歲。世代結構中，Y 世代（27–42 歲）佔 46.1%，X 世代（43–58 歲）佔 35.3%，兩者普遍對新興金融工具接受度高且經濟基礎較穩定。



職業分布以資訊科技業居首（20.5%），其次為服務業（12.4%）、製造業（12.3%）與金融業（10.3%），顯示科技族群為虛擬資產高度參與者。持有者中 81.6% 投資股票、62%外幣、53.3%保險與40.7%基金，顯示多元投資經驗、風險承受度高。

2025年受訪者虛擬資產持有率達62.7%，較2023年的54.5% 成長8.2個百分點，反映虛擬資產已被大眾普遍接受。82.7%的持有者表示有獲利，較 2023 年調查結果的63%明顯提升，約4.3%獲利達十倍以上，更有2.1%表示獲利超過百倍。



近三成持有者投入金額超過新台幣百萬元，另有4%表示超過千萬元，當中不乏百億以上持有者，玩家投入規模持續擴大，顯示虛擬資產已成為許多持有者重要的資產配置選項。

交易頻率顯著提升，「每日交易」比例由2023年的19.5%升至28.7%，「每周交易」由 25.7%升至 30.3%，顯示市場活躍度持續上升，持有者除現貨交易（92.3%）外，合約交易（56.9%）與質押（48.4%）亦日益普及，至於最受歡迎的幣種，仍是比特幣（BTC）與以太幣（ETH），幣種的選擇偏向主流。

遠東商銀 AI 數位金融事業群副總戴松志表示，遠東商銀 Bankee 社群銀行在臺灣虛擬資產的發展上不曾缺席，團隊透過持續性的深度調查，讓產業和大眾更加理解虛擬資產市場樣貌，也跟著業界一同見證臺灣幣圈蛻變，期望成為連結產業、使用者與政策的橋樑，台灣的虛擬資產生態圈帶來更具前瞻性的參考依據。

