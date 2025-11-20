犀利網紅的無聊理財學　陳沂不拚暴賺只求穩收息5%

▲陳沂只選穩定收息的商品，設定年報酬率5%為理想區間。

圖文／鏡週刊

全球股市不斷創高，在追逐翻倍報酬、開槓桿的時代，網紅陳沂卻選擇走一條「極穩、不虧本」的理財路。她自嘲理財方式「老派又無聊」，不論房產，還是股票、基金與保單，每項投資都圍繞「穩定現金流」展開，「只要年報酬率有5%，我就很滿意。」她說。

當大部分人積極理財，以槓桿操作、短線投資，期待快速致富時，網紅陳沂的作法顯得反其道而行，不僅一年半還清房貸，在投資上也以穩健、不虧本為主。陳沂直說：「我很穩健、保守也，我的做法真的不適合想賺大錢的人啦。」

不同於網路上的犀利言詞，在理財上她自稱「怕麻煩的極簡派」，而這份「怕麻煩」正是她理財的核心：簡化選擇、降低風險、專注收息。

原在台北市租屋的陳沂，去年在媽媽催促下晉升有殼一族，買下南港售價3,200多萬的房子，並邀媽媽一起住。買下房子後，母女倆決定採取「最土法但最安心」的策略，花1年半時間還清貸款，或許以現在低利率環境來說，盡早還清房貸並不划算，但對陳沂來講，這就是她極簡的理財哲學。

「還清貸款的那天，我的帳戶裡竟然只剩20多萬元，雖然看起來很慘烈，但我真的覺得全身都輕鬆了，還在IG（社群媒體）上發了一張照片恭喜自己。」她笑說。

事實上，對於陳沂來說，「穩定收息」是最高原則，她直言，雖然除了房地產，手上也持有股票、基金、保單等金融商品，看似多元，但全部都以「收息」為最高原則，「只要平均年報酬率有5%我就非常滿意，不要貪心、量力而為，才能在市場上活得長、活得久。」

陳沂回想，大概從2016年起，因為收入大幅增加，才開始想要理財。「起初聽從理專與家人意見買基金、股票與投資型保單，後來接觸多了，也知道自己的屬性，反正就是往『收息』的方向前進。」她說，自己也持有美股，但一樣以收息為主。

「多年前買了一檔BTI（英美菸草公司），已經長期持有8年了，雖然不是什麼主流公司，但每年殖利率有7%以上，最重要的是，這檔股票不太會隨市場波動而有大起伏，抱著很安心。」陳沂強調，年年都能見到股利入袋，超踏實。



