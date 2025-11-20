▲聯邦快遞調查顯示，85%亞太區中小企對歐洲貿易增長充滿信心。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞公佈一項全新調查的洞察結果，該調查深入分析亞太(APAC)與歐洲之間的貿易航線趨勢，85%亞太區中小企對歐洲貿易增長充滿信心，也指出推動跨境貿易的關鍵因素與主要障礙。

這項調查於今年9月進行，訪問來自13個亞太市場的850家中小企業(SMEs)，以及來自9個歐洲市場的逾1200家中小企業，探討亞太企業拓展歐洲、以及歐洲企業尋求亞太機會時的跨境擴張意願、準備度與面臨的挑戰。

調查結果顯示，亞太區中小企業正迎來對歐貿易的強勁成長，76%的受訪者表示過去一年出口量有所提升。英國(42%)、德國(40%)及法國(38%)成為推動業務增長前三大歐洲市場。

歐洲的中小企業對市場前景也同樣樂觀，87% 的企業表示其對亞太地區的貿易比重正提高或維持穩定。中國(55%)、日本(36%)與南韓(24%)被視為未來兩年亞太地區的前三大成長市場。

這種雙向樂觀情緒與更廣泛的市場趨勢一致。截至今年8月，亞歐貿易航線已連續30個月持續增長，展現此重要貿易通道強勁且持續的增長動能。

亞歐貿易的成長受到多項關鍵因素推動。在亞太地區，強勁的歐洲消費需求、亞洲產品與服務價格競爭力提升、以及策略性市場拓展機會是最主要的成長動力，68%的受訪者將成長歸因於這些因素。此外，85%的亞太企業計畫在未來12–24個月內開始或擴大與歐洲的貿易。

另一方面，歐洲企業之所以積極布局亞太市場，是受到策略性發展前景、完善的物流解決方案以及有利的貿易協定所吸引。

儘管亞太與歐洲的中小企業都展現出強烈的跨境擴張意願，但也同時意識到未來的挑戰。法規變動、複雜的通關程序以及全球市場波動是主要顧慮，分別影響86%的亞太企業與78%的歐洲企業的營運能力。

為克服上述挑戰，中小企業正在尋求解方。30% 的亞太企業與41%的歐洲企業希望透過數位工具提升供應鏈可視性、簡化出貨流程並縮短交貨時間；同時，27%的亞太企業與41%的歐洲企業希望獲得更多清關專業的支援，以因應變動法規、避免延遲並有效控管成本。

聯邦快遞亞太區市場行銷和客戶體驗高級副總裁Salil Chari表示：「在全球貿易持續變動之際，我們很高興看到亞太與歐洲的中小企業依然對拓展亞歐貿易航線充滿信心。在聯邦快遞，我們致力結合全球網路的廣度、數位創新力量，以及深厚的貿易專業，協助客戶開啟下一個階段成長，讓他們能以更智慧、更高效、更具信心的方式投入國際貿易。」

為了更有效支援持續升溫的貿易需求，聯邦快遞於本月新增每周五班連接亞洲與歐洲的航線。此外，聯邦快遞也強化越南至歐洲的運能，將貨件運輸時間縮短一日。聯邦快遞現在每周營運26班航班負責亞太至歐洲地區的貨物運輸，最快48小時即可將貨物送達歐洲主要地點。

聯邦快遞整合的空陸運網絡是歐洲速度最快的物流系統之一，可實現全區域的快速遞送。該網絡以法國巴黎和比利時列日兩大物流樞紐為核心，支援橫跨45個國家與地區的超過550多個取件與配送站點，每日能處理超過200萬件包裹。

聯邦快遞也提供多元的智慧數位解決方案與專業貿易服務，協助企業簡化跨境商務流程。客戶可透過FedEx電子貿易文件(Electronic Trade Document)，進行數位化文件上傳，以精簡報關流程並確保準時遞送；而FedEx進口清關自助平台(FedEx Import Tool)則可讓使用者追蹤清關狀態、接收即時通知，並隨時下載所需文件。

此外，聯邦快遞託運到歐洲服務中心(Go-To Europe Hub)提供全年無休的多媒體資源、貿易指南與當地市場洞察，協助亞太企業在寄往歐洲時具備必要的知識與工具，助其自信拓展跨境業務並參與競爭。