2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

▲統一發票示意照。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
今年9-10月統一發票最新獎號預計在下周二（25日）開出，不過經財政部統計，今年7-8月期統一發票還有9張百萬元以上大獎未領，其中有2張獎金高達千萬元，兌獎期限在明年1月5日截止，呼籲中獎人把握時間領獎，不要和財神爺擦身而過。
財政部最新資料照出，7-8月統一發票未兌獎清冊中，2張1000萬元特別獎、5張200萬元特獎與2張雲端發票100萬元獎。
1000萬元獎號「53960536」：2張未領
1、App Store｜台北市信義區
訂閱費，300元
2、7-ELEVEN｜台南市龍崎區楠坑12-1號1樓
食品等，共102元
200萬元獎號「51509866」：5張未領
1、App Store｜台北市信義區
訂閱費，220元
2、Uber Eats｜新北市林口區文化二路1段390號7樓
外送費等，共3元
3、7-ELEVEN｜彰化縣鹿港鎮鹿和路1段271、273、275號1樓
食品等，共132元
4、元一瓦斯有限公司｜台南市安南區環福街106巷200號
瓦斯桶，290元
5、茶の魔手｜台南市歸仁區保大路3段258號1樓
飲品，30元
雲端發票百萬獎：2張
1、SONY｜台北市信義區
網路服務費，258元
2、Galaxy Store｜台北市信義區
應用程式，147元
