雅茗天地旗下茶飲「快樂檸檬」　攜手德克士推智能調飲飲品

▲雅茗天地旗下茶飲品牌「快樂檸檬」。（圖／雅茗天地提供）

記者高兆麟／台北報導

雅茗-KY（2732）旗下全球茶飲品牌「快樂檸檬」，於大巨蛋味全龍感恩祭，在德克士活動櫃位推出限定茶飲，並導入全新一代「智能茶飲機」調製設備，結合德克士與屏東小農合作的檸檬原汁，帶來「蜂蜜檸檬綠茶」與「水蜜桃綠茶」兩款清爽系選擇。此次於活動中的合作呈現，象徵快樂檸檬跨入「跨場景茶飲服務」的新嘗試，展現好茶飲能以更多形式融入不同場域，創造更靈活的即享體驗。

雅茗天地全球執行長江錫毅表示：「這不只是一場聯名，而是快樂檸檬的無限門店延伸。透過智能調飲設備，我們能在任何場所、任何合作夥伴的環境下，都維持快樂檸檬最穩定的風味品質。未來將會看到更多這樣的合作形式逐步展開，敬請期待。」

快樂檸檬本次於味全龍感恩祭的德克士活動櫃位展示最新一代「智能調飲設備」，特色包括精準調配，以 QR Code 指令控制，全程標準化確保飲品質地一致。一致風味，從搖製、倒料到稀釋比例皆由系統調和，確保球迷在不同場域都能享有同一品質的快樂檸檬飲品。跨場景能力，不需完整門店設備即可運作，適合活動現場、臨時茶飲供應與多種場域服務，展現品牌更靈活的即享能力。

江錫毅指出，雅茗天地未來將持續推進智能調飲設備於多元場域的應用、探索跨品牌與跨場景的即享式茶飲服務模式、打造更具流動性與彈性的茶飲服務平台。

江錫毅表示，此次在味全龍感恩祭的德克士活動櫃位採用智能設備，是快樂檸檬「從門店走向場域服務」的一次重要示範，展現智能化技術在大型活動與多元通路中的延展性，重新定義茶飲能被品嚐的場景與價值。