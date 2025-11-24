ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美元保單搭雙重選擇權設計　退休、教育金提前打底

▲想透過美元保單為孩子教育計畫打底，可選擇「教育基金選擇權」，在重要學習階段提供穩定資金支持。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

面對現代家庭對教育與退休規劃日益重視的趨勢，友邦人壽推出具有保障深意的「友邦人壽鍾愛一生美元利率變動型還本終身保險」商品(簡稱「鍾愛一生」)，以創新「雙選擇權」設計，讓保戶可依需求選擇教育基金選擇權或守護基金選擇權，同時兼顧保障與資產傳承，協助保戶從教育、創業、退休到財富傳承，靈活規劃人生財務藍圖。

友邦人壽總經理侯文成表示：「傳統保險的核心在於風險轉嫁，當意外或損失發生時，保險公司承擔財務風險，保障客戶安全。然而，在快速變動的時代，保險必須進化。『未來式保險觀』強調，在風險管理的基礎上，如何創造出自益與他益的價值，讓保險不僅是保障，更成為資產配置與長期財務策略的重要一環。」

因此，保險不再只是「萬一」的防護，而是「一定」的人生規劃支持。「鍾愛一生」透過雙選擇權設計，讓保戶依需求靈活規劃。若目標是孩子教育計畫，可選擇「教育基金選擇權」，在重要學習階段提供穩定資金支持。若希望為孩子儲備創業或追夢基金，則可選擇「守護基金選擇權」，協助他們在人生關鍵時刻擁有資金後盾。除此之外，「鍾愛一生」也適合為自己規劃，透過「守護基金選擇權」設定退休前的生活補貼、旅遊基金或健康照護預備金，讓未來生活更加悠遊自在。

以「教育基金選擇權」為例，家長（要保人）可預先設定孩子(被保險人與生存保險金受益人)在保險年齡12歲、18歲或24歲等重要學習階段開始，每年領取生存保險金至29歲；若家長認為孩子不需要教育基金保障，則可在生存保險金領取前，申請改選「守護基金選擇權」，改為於保險年齡30歲、40歲或50歲等壯年時期，領取一次性給付之生存保險金，給孩子作為未來創業、結婚或退休的資金使用。

而「守護基金選擇權」的彈性，更適合以自己為被保險人進行規劃。只要選擇希望在自己的保險年齡30歲、40歲、50歲、60歲、70歲或75歲等人生重要階段，領取一次性給付之生存保險金，作為退休前的生活補貼、旅遊基金，甚至是健康照護的預備金。

「鍾愛一生」另一個獨特優勢在於，即使領取完生存保險金後，保障仍持續增值。當被保險人在契約有效期間內身故，身故保險金將依契約約定完整傳遞給指定受益人，確保家人擁有一筆可預期、可控制的財務後盾，延續愛與資產的價值。

記憶體缺貨！威剛董座：20年來最嚴峻　DRAM明年也吃緊

記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白今日出席電影《冠軍之路》記者會，針對近日記憶體市況也表示，由於全球 DRAM、NAND 供給緊縮，市場缺貨情況已達近二十多年最嚴峻水平，從今年第 3 季一路延續至明年上半年，甚至 DRAM 在明年「都有可能呈現全年吃緊」。在供需失衡帶動下，威剛雖握有強勁訂單能見度，但實際出貨端受限，營收難以反映需求熱度，不過明年獲利仍有望成長超過兩成。

2025-11-24 15:46
PCB股金居提前開獎！10月賺1.09億　年增率137%

印刷電路板（PCB）概念股金居（8358）因股價波動明顯，遭櫃買中心要求提前公告獲利情形，金居今（24）日公告，10月賺進1.09億元，年增率高達137%；光是今年10月每股稅後純益（EPS）就達0.43元，較去年同期增加138.9%。

2025-11-24 15:58
輝達落腳北士科T17、T18　吳東亮：新壽與台灣民眾站在一起

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台新新光金（2887）於上周召開臨時董事會，通過兩塊用地塗銷解約決議。台新新光金董事長吳東亮今（24）日出席台新投信、新光投信合併活動指出，新壽已成立一甲子，也與台灣民眾站在一起，齊心把輝達留下來，讓台灣發展更好，希望大眾能給新壽更多支持和肯定。

2025-11-24 14:12
MSCI生效！台積電灌近4萬張絕殺單翻黑跌10元　台股僅收漲69點

MSCI（明晟）指數盤後即將生效，台股今（24日）走勢急速翻轉，加權指數盤中一度漲逾300點，但在台積電（2330）最後一單灌入39326張賣單下翻黑收跌10元至1375元，台股終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26％，成交量7130.13億元。

2025-11-24 13:36
勞工病假全勤還能領　勞長洪申翰：雇主要按比例付

勞動部長洪申翰今（24）日表示，勞工的全勤獎金屬於工資的一部分，不應全有或全無，勞工請病假時應按比例扣除。

2025-11-24 13:20
IC設計新兵再加一！　傑霖科預計12月底上櫃

IC設計廠傑霖科技（8102）將於26日舉行上櫃前業績發表會，並預計12月底上櫃，傑霖科多年深耕影像處理系統單晶片（SoC）以及通訊系統模組布局，成功建立「穩健現金流＋高成長動能」的雙引擎架構。影像處理系統單晶片（SoC）為該公司長期成熟業務，具備穩定毛利與現金流，而今年推出的新產品6580及2580系列主攻客戶端的高階產品市場，使成長曲線更具延展性；通訊模組在客戶需求穩定的帶動下，每年約占整體營收比重約15%，惟其高毛利的特性，可對公司整體獲利產生重大貢獻。

2025-11-24 13:11
台灣人無腦刷卡首選　萬事達：9成民眾愛「回饋」

根據萬事達卡「2025台灣民眾信用卡消費習慣調查」調查，高達9成的台灣人申辦信用卡看重現金回饋或高現金點數回饋（90%），其次為提供綁定電子支付消費高回饋（53%）以及提供回饋通路類別多（41%）；在首刷禮偏好上，最愛刷卡金（37%），其次為即享券或禮券（22%）。

2025-11-24 13:05
台新新光金投信子公司完成合併　吳東亮：資產規模挑戰兆元、躋身前十大

台新新光金（2887）於今年7月24日合併後，旗下子公司台新投信、新光投信於今(24)日正式完成合併程序，為首家完成合併的子公司，台新投信為存續公司，合併後資產規模(AUM)達5300億元，躍升市場第九大投信，台新新光金董事長吳東亮表示，合併後台新投信不僅規模擴大，也會變得更強、更有競爭力，有信心要成為兆元規模的資產管理公司。

2025-11-24 12:43
「周休三日」民眾連署通過　勞長洪申翰：評估不同勞工與企業意見

「周休三日」連署通過，勞動部須在12月7日前回應。對此，勞動部長洪申翰今（24）日指出，勞動部目前正在收集各方意見的階段，對不同勞工類型和企業類型的意見，進行相關評估，也在制度上進行更多的思考和了解。

2025-11-24 11:23
記憶體拼反攻　華邦電盤中勁揚5％、南亞科彈升3％

上周五（21）日美股收紅帶動今（24）日台股止跌反彈，近期重挫記憶體族群也跟著回神，華邦電（2344）盤中勁揚逾5%，攻勢最為凌厲，而力積電（6770）、南亞科（2408）反彈逾3%，記憶體模組威剛（3260）、品安（8088）、預定本周五（28日）解除處置出關的創見（2451）皆維持紅盤之上。

2025-11-24 10:08

