詐騙不斷！台積電發聲明　強調張忠謀夫婦、董座魏哲家「都無經營臉書」

近日網路詐騙不斷，台積電（2330）也成為許多詐騙集團仿冒對象，藉此來吸引民眾，台積電今日也再次發聲明強調，創辦人張忠謀及經營團隊都沒有用個人身份經營任何公開臉書帳號或社群媒體粉絲頁/社團/社群，更沒有分享理財經驗，希望民眾不要上當。

台積電聲明指出，最近詐騙手法層出不窮，台積公司董事長暨總裁魏哲家及經營團隊、台積公司創辦人張忠謀博士及其夫人（台積電慈善基金會董事長）張淑芬女士皆沒有用個人身份經營任何公開臉書帳號或社群媒體粉絲頁/社團/社群，亦不曾透過社群媒體平台舉辦任何贈書活動，或參與任何投資或股票買賣相關之公開團體、刊登此類廣告、或分享投資理財經驗。

台積電也表示，由台積公司所管理之Facebook中文粉絲專頁可參見下方列表，除所列之專頁，台積公司不曾透過任何其他社群管道辦理前述贈書或贈禮、投資理財或股票買賣、人才招募等活動。

台積電•愛•行動：https://www.facebook.com/tsmccsr

台積創新館 TSMC Museum of Innovation：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070859123763#

加入台積 共創奇蹟：https://www.facebook.com/TSMCRecruiterExpress

台積電文教基金會：https://www.facebook.com/tsmcfoundation

台積電書法暨篆刻大賞：https://www.facebook.com/tsmc.calligraphy.org

台積電硬筆書法大賞：https://www.facebook.com/penmanshiphandwriting

台積電青年築夢計畫：https://www.facebook.com/tsmcudreamer

台積電青年學生文學獎：https://www.facebook.com/teenagerwrite

台積電盃-青年尬科學：https://www.facebook.com/scinarrator

台積電也強調，請大家明鑑不要上當。如有冒用身分或名義之情事，本公司亦保留法律追訴權。