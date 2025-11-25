台積電告羅唯仁！陸行之痛批「大叛徒」　劉佩真喊挑戰矽盾韌性

▲台積電前副總、工研院第14屆院士羅唯仁。（圖／取自工研院）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）今（25）日打破沉默，對前任資深副總羅唯仁退休後不到3個月跳槽英特爾（Intel）正式提告，包括前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」、台經院產經資料庫總監劉佩真則認為半導體先進製程高階人才管理需要精進，將挑戰矽盾韌性。

陸行之表示，神山終於不忍了，提告羅唯仁，本以為還有個什麼貓膩，也不是神山派去Intel的先遣部隊（還是要觀察這個提告是真的要爭取股東權益，還是裝裝樣子)。

陸行之在臉書上指出，「目前看起來證據一堆躲不掉，現在變成偷機密資料的大叛徒（至少梁孟松，蔣爸離開的時候也沒有複印幾箱資料)，對台積電數十年的貢獻全部歸零了。」

羅唯仁跳槽英特爾未必能順利切入，陸行之表示，「不曉得Intel 會不會來個大切割，還是出錢出力幫羅先生打官司？」他表示，Intel CEO 陳立武已經誇口不會侵害台積電的知識財產權，所以我覺得羅先生會被切割無法就職，你們覺得呢（理論上，就職前，羅先生也應該會簽一份擔保合約，保證不會帶來前東家的知識財產權）？

劉佩真表示，台灣目前半導體是全球第2大供應國，台積電更是廠商中的重中之重，羅唯仁的事件突顯台灣高階人才流動所帶來系統性風險，也帶來全球半導體人才白熱化競爭風險，在面對台灣目前半導體領先地位時，創新技術、高階人才流動都會壓縮未來先進製程的優勢。

值得注意的是，劉佩真認為羅唯仁是美國籍，他退休後轉戰其他公司的時間執行、領域都會成為焦點，也是未來台灣人才管理需要注意的地方，不指對台積電單一企業帶來挑戰，也是對台灣半導體矽盾韌性、法律角度，帶來更大考驗，我們需要從個案中記取教訓，系統性強化與防禦競爭力，才能鞏固我們的地位。