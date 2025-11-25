Q3寄美包裹下降32%、近一周貨量回升　助拉升運價

▲美國取消小額包裹關稅豁免讓電商貨少了三成多，近一周因節慶因素有見到回升。（圖／羅文祥提供）

記者張佩芬／綜合報導

全球三大快遞巨頭之一DHL報告指出，今年第三季寄往美國的包裹數量下降了32%，主要是因美國取消800美元以下小額包裹關稅豁免。國內攬貨業者指出，美國黑色星期五、感恩節與聖誕節逼近，近一周小包裹航空運量有見到增長，加上AI相關產品仍在出貨旺季，艙位滿到12月第一周，大陸市場運價已自本月上旬的每公斤30人民幣升到40人民幣。

美國自今年年8月29日起，取消小額包裹關稅豁免，每天約有400萬件進入美國的包裹開始被徵稅，這增加了企業和消費者的成本，並迫使電商與物流公司重新考慮跨境配送的方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

攬貨業者指出，美國的政策讓亞洲輸美電商貨明顯減少，沒了關稅豁免也就沒有快速通關，電商平台與電商業改將貨物以一般商品運到美國倉庫，採用空運的貨載也大量減少，捷迅(2643)就已轉攻亞洲與加拿大電商業務。

本月10日起中國輸美一般貨品關稅降到20%，讓節慶前的航空貨運電商貨增加，出現一波小旺季，估計12月第一周過後就會轉淡，再來就看農曆年前另一波小旺季。有攬貨業認為，以20%的關稅，大陸商品還是很有競爭力的。

不過經過中美貿易戰，大陸的電商業都已設法分散市場，往亞洲、非洲、中南美開拓市場，美國線的貨量已不可能回到從前。