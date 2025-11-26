半導體地緣風險升溫　前經長王美花：台灣「矽盾」面臨空洞化挑戰

▲勤業眾信今（26）舉辦「2025 Deloitte 半導體 CxO 領袖交流：從全球視野到韌性新局，供應鏈的未來佈局」高峰會，透析生成式 AI 快速進化、算力需求攀升與全球供應鏈重組的的背景下，全球科技變局與台灣半導體供應鏈的未來布局方向。（圖／勤業眾信聯合會計師事務所提供）

記者陳瑩欣／台北報導

半導體產業正捲入愈演愈烈的地緣政治風險。前經濟部長王美花今（26）日出席「2025 Deloitte 半導體 CxO 領袖交流」高峰會時指出，AI 成為全球科技戰略核心，美國政府積極推動 AI 基礎建設，NVIDIA 作為全球龍頭企業，更是台灣關鍵客戶之一，也正強化「美國製造」佈局。此趨勢帶動半導體與伺服器供應鏈加速向美國轉移，外界也開始憂心台灣「矽盾」地位是否將被削弱。

王美花指出，雖然 AI 應用推升台灣半導體與資通訊產品出口創新高，但產業面臨更多結構性挑戰，包括 AI 成長是否可持續、資料中心電力與封裝技術能否跟上需求，以及 AI 商業模式是否具有長期支撐力。

勤業眾信顧問業務營運長吳佳翰也強調，台灣產業從過去追求成本與產能效率，轉向重視先進製程、永續經營與全球信任度。地緣政治、人才缺口與資安風險等七大挑戰，迫使台灣供應鏈必須強化韌性。全球終端客戶已不再僅看成本，而是尋求值得信賴、反應迅速的夥伴。

資安方面，Deloitte 專家指出，半導體廠已成為駭客攻擊的高風險目標，一旦系統癱瘓或機密外洩，將衝擊全球供應鏈。資安已不再只是 IT 的責任，而是全公司治理的核心。

全球人壽資安長林錦龍則提醒，勒索軟體與供應鏈資安威脅日增，企業除應加強防護，也可投保資安保險，有效轉移潛在損失，確保營運穩定。

策略風險方面，勤業眾信潘家涓分析，企業已不只關注產能佈局，更需提前部署供應鏈韌性，以因應 AI 算力競爭、能源轉型及資安等多重變局。

在地化與全球布局同樣關鍵。家登精密董事長邱銘乾指出，台灣供應鏈正強化整合與在地生產能力，迎接全球市場新挑戰。SAP 吳孟穎則表示，數據治理是強化彈性關鍵，企業應善用 AI 與模擬分析，加速應變、強化決策力。

隨著「中國＋1」轉向「中國＋N」，台灣如何在變局中穩住「矽盾」戰略地位，成為產業與政府不得不面對的關鍵課題。